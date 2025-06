Dalla sostenibilità non si torna indietro: oggi Enrico Giovannini alle 15 a Smart Talk

Nuovo appuntamento con il format di interviste targato Wall Street Italia, ospite Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASviS. Al centro del confronto il futuro della sostenibilità economica, ambientale e sociale in Italia. Martedì 3 giugno a partire dalle 15 affronteremo il tema in diretta con l’ex ministro, all’interno della nuova puntata di WSI Smart Talk, dal titolo “Dalla sostenibilità non si torna indietro”, a cura del direttore Leopoldo Gasbarro.

I temi della puntata

“La transizione sostenibile è una direzione irreversibile: non possiamo permetterci passi indietro, serve una visione sistemica e coraggio nelle scelte”, è il monito di Giovannini, commentando i dati del Rapporto ASviS e le priorità per imprese, istituzioni e cittadini. Una posizione che l’esperto motiverà con dati, risultanze e riflessioni importanti al riguardo nel corso della trasmissione. L’appuntamento, come anticipato, è fissato alle 15 di oggi.

Segui la diretta

Per chi volesse, sarà possibile seguire qui in diretta la nuova puntata di WSI Smart Talk.