Dai libri scolastici alla benzina, 8 app per tagliare le spese di settembre

Come ogni anno, settembre significa ritorno a scuola – o al lavoro – e alla routine di sempre. È un mese in cui ai costi già sostenuti durante le vacanze estive, si somma per molte famiglie la spesa per l’acquisto del materiale scolastico.

Anche se in molti casi le vacanze sono state più contenute e con viaggi più brevi (principalmente nazionali) e, pertanto, i costi ad esse associati sono stati inferiori, la crisi economica derivata dal COVID-19 che le famiglie italiane stanno affrontando aggrava comunque la temuta tendenza negativa tipica del mese di settembre.

In quest’ottica, il risparmio assume un ruolo di maggiore importanza. Tiendeo.it, piattaforma in cataloghi online geolocalizzati e soluzioni drive-to-store per il settore retail, propone 8 trucchi e 8 app che aiuteranno a minimizzare il più possibile l’impatto della crisi post vacanze sulle tasche dei consumatori.