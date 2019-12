Da Warren Buffett a Bill Gates: cinque lezioni dai miliardari nel 2019

Nel mondo oggi si contano circa 2.604 miliardari nel mondo – ovvero lo 0,0002% della popolazione del pianeta – e più del 67% di questi miliardari sono self-made. Nel corso del 2019 alcuni di questi miliardari self-made ha condiviso lezioni sulla vita e su come hanno raggiunto il successo. L’emittente Cnbc ha individuato cinque consigli dati dai miliardari nel 2019 che può applicare chiunque nella vita e aspirare un giorno a diventare come Warren Buffett, Bill Gates ecc.

Warren Buffett, l’oracolo di Ohama, ha sottolineato che il miglior investimento che si possa fare non ha nulla a che fare con il denaro.

“Di gran lunga il miglior investimento che si può fare è in se stessi e il modo migliore per farlo è quello di imparare a comunicare meglio “sia per iscritto che di persona”, in quanto questo aumenterà il vostro valore di almeno il 50%. Se non si riesce a comunicare con qualcuno, è come fare l’occhiolino a una ragazza al buio”. Non succede niente. “Devi essere in grado di esprimere le tue idee”.