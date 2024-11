Da Societe Generale una nuova obbligazione inflation-linked con durata decennale

Societe Generale ha introdotto una nuova obbligazione decennale indicizzata all’inflazione europea, ora disponibile su EuroTLX, il mercato regolamentato di Borsa Italiana. Si tratta di uno strumento finanziario progettato per rispondere alle esigenze degli investitori interessati a una soluzione di lungo termine, capace di offrire un rendimento competitivo e protezione del capitale.

L’obbligazione combina una cedola fissa iniziale con un successivo meccanismo variabile, che dipende dall’andamento dell’inflazione nell’area Euro. Questa struttura consente agli investitori di beneficiare di eventuali futuri aumenti dei prezzi, garantendo al contempo il rimborso totale del valore nominale a scadenza, fissato a 100 euro per obbligazione.

Iscriviti alla Newsletter per rimanere sempre aggiornato sul mondo dei mercati, dell'economia e della consulenza finanziaria. Iscriviti Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Una cedola iniziale del 5% seguita da rendimenti indicizzati

Il bond, emesso da Societe Generale, istituto con un solido track record nel settore degli strumenti quotati in Italia, è strutturato con una durata di dieci anni e un codice ISIN XS2928162945. Durante il primo anno, l’obbligazione offre una cedola fissa del 5% lordo annuo, un elemento che garantisce un rendimento immediato elevato. A partire dal secondo anno, le cedole diventano variabili e sono calcolate sulla base dell’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo (HICP) dell’Eurozona, escludendo i prodotti del tabacco. Questo indice, standardizzato a livello europeo, assicura la comparabilità tra i dati dei diversi Stati membri e rappresenta uno strumento affidabile per monitorare le variazioni dei prezzi al consumo.

Le cedole variabili, che si estendono dal secondo al decimo anno, prevedono un tasso minimo garantito del 2,25% lordo annuo, senza alcun limite massimo. Questa caratteristica permette di sfruttare pienamente le eventuali dinamiche inflazionistiche positive durante il periodo di investimento. Alla scadenza, fissata per il 15 novembre 2034, gli investitori riceveranno il rimborso integrale del capitale nominale.

Contesto economico e potenziali driver dell’inflazione

Il lancio di questo prodotto avviene in un momento in cui l’inflazione nell’area Euro si attesta intorno al 2%, ma con una storia recente di oscillazioni significative. Basti pensare che solo due anni fa il tasso aveva superato il 10%. Guardando al futuro, diversi fattori economici, geopolitici e ambientali potrebbero esercitare pressioni inflazionistiche nel medio e lungo periodo.

Il protezionismo commerciale, ad esempio, con l’introduzione di barriere doganali e restrizioni alle importazioni, rischia di aumentare i costi di produzione e trasporto. Questo fenomeno, aggravato dalle interruzioni nelle catene globali di approvvigionamento, potrebbe spingere le economie a sviluppare autonomamente attività strategiche, con effetti diretti sui prezzi. Anche la transizione energetica rappresenta una fonte di potenziale inflazione. L’adozione di tecnologie verdi e l’implementazione di standard ambientali più rigorosi comportano costi significativi, così come le tasse sui prodotti più inquinanti. A ciò si aggiungono le conseguenze economiche delle catastrofi naturali, che spesso aumentano la volatilità nei mercati delle materie prime.

Inoltre, il panorama geopolitico, caratterizzato da crescenti tensioni internazionali e conflitti regionali, può contribuire all’aumento dei costi, incidendo sia sulla produzione che sui trasporti. Infine, l’aumento della spesa pubblica e dei salari nel settore pubblico, legato a politiche fiscali espansive, potrebbe alimentare ulteriormente la crescita dei prezzi.

Vantaggi e rischi del nuovo bond

L’obbligazione offre numerosi punti di forza. Innanzitutto, garantisce la protezione integrale del capitale, a condizione che l’investimento venga mantenuto fino alla scadenza. Le cedole variabili, con un minimo garantito del 2,25%, offrono un’opportunità unica per trarre vantaggio da eventuali aumenti dell’inflazione. Inoltre, il prodotto è accessibile anche ai risparmiatori privati grazie al taglio minimo di 100 euro per obbligazione. L’elevata liquidità è un ulteriore beneficio, poiché consente agli investitori di negoziare facilmente le obbligazioni sul mercato secondario. La solidità del garante Societe Generale, supportata da rating Investment Grade assegnati da S&P (A), Moody’s (A1) e Fitch (A), rappresenta un ulteriore elemento di sicurezza.

Come per qualsiasi strumento finanziario, è necessario considerare i rischi associati. La protezione del capitale è garantita solo alla scadenza, quindi un disinvestimento anticipato potrebbe comportare perdite. Inoltre, il valore di mercato delle obbligazioni può variare durante la loro durata, influenzato da fattori come tassi di interesse, inflazione e condizioni economiche globali. Gli investitori devono essere consapevoli che i rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori a quanto previsto, soprattutto in caso di variazioni nei parametri di mercato.

Per maggiori dettagli visita il sito internet dell’emittente: https://prodotti.societegenerale.it/product-details/xs2928162945