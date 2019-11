Da SACE a Salini Impregilo: CDP designa i candidati ai CDA delle partecipate

SACE, SIMEST, Fintecna, CDP Immobiliare, CDP Investimenti SGR, Fondo Italiano d’Investimento SGR, Invitalia Ventures SGR, SIA, Salini Impregilo: Cassa Depositi e Prestiti ha reso noto che il Consiglio di Amministrazione ha designato i candidati ai CdA delle società partecipate.

Tutti i candidati ai CDA delle società partecipate

In particolare per SACE, società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti, specializzata nel settore assicurativo-finanziario, i candidati sono:

Rodolfo Errore (Presidente)

Pierfrancesco Latini (Amministratore Delegato)

Ilaria Bertizzolo

Elena Comparato

Filippo Giansante

Federico Merola

Monica Scipione

Mario Giro

Roberto Cociancich

Per SIMEST, controllata al 76% dalla SACE:

Pasquale Salzano (Presidente)*

Roberto Rio (Vice Presidente)

Mauro Alfonso (Amministratore Delegato)

Gelsomina Vigliotti

Ilaria Bertizzolo

*Pasquale Salzano assumerà anche l’incarico di Chief International Affairs Officer di CDP

Per Fintecna, società per azioni italiana che si occupa principalmente di gestire le partecipazioni statali in società e enti, e l’eventuale liquidazione di questi ultimi, i candidati sono:

Vincenzo delle Femmine (Presidente)

Antonino Turicchi (Amministratore Delegato)

Per CDP Immobiliare, partecipata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., è leader italiana nel settore del property development:

Giorgio Righetti (Presidente)

Marco Doglio (Vice Presidente)

Emanuele Boni (Amministratore Delegato)

Alessandra Ferone

Paolo Fontanelli

Silvia Viviani

Ada Lucia De Cesaris

Per CDP Investimenti SGR, società di gestione del risparmio controllata da Cassa depositi e prestiti Spa e partecipata da ACRI:

Raffaele Ranucci (Presidente)

Marco Doglio (Amministratore Delegato)

Manuela Sabbatini

Giorgio Righetti

Caterina Miscia

Per il Fondo Italiano d’Investimento SGR, società di gestione del risparmio italiana, partecipata per il 43% dalla Cassa Depositi e Prestiti e per la parte rimanente da alcune delle principali istituzioni e banche italiane, i candidati sono:

Antonio Pace (Amministratore Delegato)

Vito Lo Piccolo

Esedra Chiacchella

Simonetta Acri

Gianluca Lo Presti

Anna Chiara Sala

Cristina Pozzi

Per Invitalia Ventures SGR, società di gestione di risparmio che gestisce fondi chiusi riservati che investono nel capitale di rischio di startup e PMI in Italia, in partnership con operatori nazionali e internazionali, i candidati sono:

Enrico Resmini (Amministratore Delegato)

Pierpaolo Di Stefano

Marco Bellezza

Isabella de Michelis di Slonghello

Lucia Calvosa

Antonio Margiotta

Per SIA, operatore della Rete Nazionale Interbancaria, gestore del sistema di compensazione della Banca d’Italia:

Federico Lovadina (Presidente)

Fabio Massoli

Andrea Pellegrini

Carmine Viola

Andrea Cardamone

Per Salini Impregilo, gruppo italiano che opera nel settore delle costruzioni e dell’ingegneria, i candidati sono: