Da Goldman Sachs due nuove emissioni a capitale protetto 100% su indici

Nuova emissione di certificati a capitale protetto su indici azionari per Goldman Sachs.

In particolare, la banca americana propone due prodotti con sottostante il Ftse Mib e ISIN JE00BKYRMZ57 e MSCI World ESG Yield Select Variance Index (Ticker Bloomberg M9CXWESY Index) con ISIN JE00BKYRMY41. Quest’ultimo è un indice costruito sull’MSCI World Index che ricordiamo comprendere titoli di grandi e medie dimensioni in 23 paesi sviluppati.

Più nel dettaglio, l’MSCI World ESG Yield Select Yield Variance Index utilizza i dati della MSCI ESG Research per fornire l’esposizione alle aziende con un elevato punteggio ESG (environmental, social and governance) rispetto ai loro omologhi di settore compresi nell’universo MSCI World Index. L’indice inoltre incorpora uno screening per la selezione di quei titoli ad alto rendimento del dividendo e bassa volatilità.

Come funzionano?

I Certificati Goldman Sachs Protezione 100% su indici azionari emessi da Goldman Sachs Finance Corp International, con scadenza 5 anni, offrono a scadenza la protezione integrale del Prezzo di emissione, pari a 100 euro per Certificato, e un importo commisurato alla performance positiva del sottostante fino al Cap, ove applicabile.

Il certificato permette dunque di beneficiare della performance dell’indice sottostante, garantendo a scadenza il capitale investito. In particolare a scadenza il certificato rimborsa per intero il Prezzo di emissione e paga un importo pari alla performance positiva del sottostante se quest’ultimo quota ad un valore pari o superiore al valore iniziale.

Ove il sottostante quoti ad un valore inferiore al valore iniziale, il certificato rimborsa il Prezzo di emissione.

È possibile acquistare i Certificati sul mercato SeDeX, un sistema multilaterale di negoziazione degli strumenti derivati cartolarizzati organizzato e gestito da Borsa Italiana, attraverso la propria banca di fiducia, online banking e piattaforma di trading online. I Certificati sono negoziabili durante l’intera giornata di negoziazione.

