Sembra quasi una fusione tra due mondi che in parte si assomigliano anche abbastanza, come il trading e il calcioscommesse. La nuova creatura di CSA è infatti la prima Borsa digitale che permette di investire sui calciatori e sui club, creando un vero e proprio portafoglio crypto. Ad annunciare la novità la stessa azienda operante nel fintech e dal DNA italiano.

La novità di CSA

In particolare, come dicevamo, la novità introdotta da CSA permette di negoziare una nuova asset class legata al calcio, uno dei settori più affascinanti e in continua evoluzione del mondo. Immaginate di poter seguire le performance dei vostri atleti e club preferiti e di poter puntare sul loro valore di mercato. Immaginate di poter accedere a una piattaforma che vi offre strumenti professionali, servizi esclusivi e opportunità di networking con altri appassionati di sport, finanza e asset digitali. Tutto questo da oggi è possibile grazie alla nascita di CSA Crypto Sport Asset, il primo Football Player Exchange al mondo che offre la possibilità di partecipare ad un nuovo e rivoluzionario mercato, effettuare negoziazioni sul valore di mercato di centinaia di calciatori internazionali.

Come vengono valutati gli asset

Si tratta in sostanza di una Borsa digitale dove, invece che comprare e vendere titoli o altri prodotti finanziari, è possibile puntare sul valore dei calciatori che si ritiene abbiano maggiori probabilità in futuro di apprezzarsi. O si può, al contrario, puntare sulla svalutazione di quegli atleti che si ritiene siano al momento sopravvalutati e per i quali potrebbe iniziare il tramonto agonistico. Il calcolo dell’indice – elaborato da Wallabies – si basa su algoritmi di intelligenza artificiale in grado di fornire la puntuale ed oggettiva determinazione del valore di mercato dei giocatori in tempo reale ed è certificato in blockchain. L’oggettività del calcolo dell’indice è garantita dal fatto che quest’ultimo rappresenta un indice di valore e non di prezzo. Questo significa che per determinare il valore di mercato di un calciatore l’indice utilizza più di 7000 variabili per ogni giocatore ad ogni match disputato, in modo da fornire il valore più accurato possibile garantendo la massima affidabilità e trasparenza agli utenti. Sono inclusi 5 campionati: Serie A (Italia), Ligue 1 (Francia), Premier League (Inghilterra), Liga (Spagna) e Bundesliga (Germania).

Come funziona la piattaforma

Dopo avere effettuato l’iscrizione alla piattaforma, è possibile acquistare i CSA Token (CSAT) direttamente in euro o criptovalute. Il cambio fissato per i CSAT (CSA Token) è pari a 1 euro e il loro valore rimarrà fisso nel tempo senza possibili fluttuazioni. In ogni momento sarà possibile vendere i Token sul mercato secondario all’interno della piattaforma e convertirli in criptovalute e successivamente in euro.