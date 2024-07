Crowdfunding: Walliance punta su acquisizioni e lending immobiliare

Il mattone è uno degli investimenti preferiti dagli italiani anche attraverso strumenti innovativi come l’equity crowdfunding immobiliare, che permette agli investitori di partecipare al finanziamento di un progetto immobiliare (costruzione o ristrutturazione) in ambito residenziale o commerciale in cambio di una remunerazione del capitale. In pratica attraverso l’equity crowdfunding l’investitore sottoscrive quote di una società che realizza uno specifico progetto immobiliare, diventandone a tutti gli effetti socio. Al termine dell’operazione l’investitore riceve il capitale investito maggiorato di un rendimento, che dipenderà dall’esito dell’operazione.

Per capire come si sta muovendo uno dei principali operatori del settore italiano abbiamo incontrato Giacomo Bertoldi, imprenditore trentino e fondatore di Walliance, la prima piattaforma di equity crowdfunding in Italia ad aver ricevuto l’autorizzazione da parte della Consob per la raccolta online di capitali di rischio destinati a progetti immobiliari.

Bertoldi, siete la principale realtà di equity crowdfunding in Italia. Ci può fare un consuntivo di questa prima parte dell’anno?

Sì, siamo orgogliosi di essere riconosciuti come la principale piattaforma di equity crowdfunding in Italia, ma anche una tra le 25 leader in Europa. La prima parte dell’anno ha visto una crescita significativa per Walliance. Abbiamo registrato un aumento delle operazioni finanziate con successo, nonostante le sfide economiche globali. Abbiamo inoltre ampliato la nostra base di utenti e investitori, aumentando il valore complessivo degli investimenti attivi in piattaforma.

State diversificando molto il vostro business anche grazie ad acquisizioni. Che obiettivi di crescita vi siete posti?

La diversificazione del nostro business è una parte cruciale della nostra strategia di crescita. Attraverso acquisizioni mirate, puntiamo a rafforzare la nostra presenza nel settore del crowdfunding immobiliare e a espandere la nostra offerta di servizi tra cui come annunciato mesi fa, nel settore delle rinnovabili. I nostri obiettivi di crescita includono l’aumento del capitale raccolto attraverso la piattaforma, il miglioramento delle soluzioni tecnologiche per offrire un’esperienza sempre più intuitiva e sicura ai nostri utenti, e l’espansione geografica in Francia e Spagna. Ci aspettiamo una crescita costante nei prossimi anni, supportata da un incremento delle operazioni e dal consolidamento di partnership strategiche.

Avete lanciato un servizio di lending immobiliare, di cosa si tratta?

Abbiamo recentemente lanciato un nuovo servizio di lending immobiliare per ampliare le opportunità di investimento offerte ai nostri utenti. Questo servizio consente agli investitori di finanziare progetti immobiliari tramite prestiti, ricevendo in cambio un rendimento fisso. Il lending immobiliare rappresenta una valida alternativa all’equity crowdfunding, permettendo di diversificare ulteriormente il portafoglio degli investitori con operazioni caratterizzate da profili di rischio-rendimento differenti. Questo servizio è particolarmente attraente per chi cerca un investimento a breve termine con un ritorno piuttosto prevedibile.

Ci può fare un profilo del vostro investitore medio?



Il nostro cliente medio è un investitore privato con un forte interesse per il settore immobiliare e una propensione all’innovazione. Generalmente, si tratta di persone con un’età compresa tra i 35 e i 55 anni, che hanno una buona conoscenza del mercato finanziario e cercano opportunità di investimento alternative rispetto ai canali tradizionali. I nostri utenti apprezzano la trasparenza e la possibilità di partecipare direttamente a progetti immobiliari selezionati. Molti di loro sono professionisti, imprenditori o manager con un reddito medio-alto, che vedono nell’investimento immobiliare una possibilità concreta di diversificare i loro investimenti e contribuire allo sviluppo urbano.