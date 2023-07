Cristina Mollis da oggi è stata nominata per cooptazione nuovo consigliere indipendente di Triboo, società quotata su Euronext Milan e digital transformation factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali. Sostituisce il consigliere Manuela Figini, che si è dimessa lo scorso 30 giugno 2023 per far fronte ad altri impegni professionali. Mollis, che non possiede azioni di Triboo spa, era entrata nel suo Cda il 19 giugno 2020, in sostituzione del dimissionario Enrico Petocchi. Mollis incrementa così il numero di consiglieri indipendenti nel Cda della digital company milanese. Mollis è stata altresì nominata componente del comitato controllo e rischi e operazioni con parti correlate. Ecco un suo ritratto.

Chi è Cristina Mollis

46 anni, bergamasca, 2 figli, Mollis è un’esperta di strategie digitali e di e-commerce, che si è occupata nel corso della sua carriera di analisi e valutazione di business, strategie digitali e di e-commerce. E’ stata vice presidente per quasi 10 anni del system integrator Value Team, che poi ha venduto al colosso giapponese delle telecomunicazioni NTT Data. Mollis è anche fondatrice dell’impresa di trasformazione digitale Nuvò, poi conferita nel 2015 all’italiana H-Farm dopo averne quadruplicato il giro d’affari. E’ stata anche ceo dei grandi magazzini Coin. Attualmente Mollis è anche consigliere indipendente di Gefran, azienda quotata su Borsa Italiana. Inoltre è fondatrice e ceo di The Okapi Network, società benefit green-tech italiana che ha saputo coniugare digitale e sostenibilità.