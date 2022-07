La crisi ucraina ha creato fortissime tensioni geopolitiche, che hanno scombussolato i mercato globali, già usciti deboli dopo la crisi innescata dal Covid-19. Il rialzo dei prezzi delle materie prime e il blocco produttivo in Cina hanno creato condizioni tali da avere ripercussioni negli anni a venire. Il tema è stato affrontato lo scorso 6 luglio durante il webinar di Columbia Threadneedle Investments intitolato “Crisi Russia/Ucraina: implicazioni per i mercati e prospettive per il secondo semestre 2022”. William Davies, global chief investment officer, e Joshua Kutin, head of asset allocation North America, hanno delineato 4 possibili scenari per la guerra Ucraina, oltre ai loro impatti per le diverse asset class.

I 4 possibili scenari per la crisi ucraina

1. De-escalation

La Russia decide di andarsene

All’interno della Russia, il cambio di regime porta alla fine del conflitto

2. Continuazione

Impegno prolungato con l’Ucraina

L’azione militare finisce, ma la Russia istituisce un nuovo governo all’interno dell’Ucraina

3. Escalation russa

Le sanzioni contro la Russia sono ampliate

La Russia estende le operazioni militari in altri paesi

4. Ampliamento alla Cina

Sanzioni formali di ritorsione contro la Cina

La Cina stessa diventa più aggressiva militarmente, sostiene militarmente la Russia e sfrutta il caos generale per avviare altri conflitti (ad esempio con Taiwan)

L’analisi prosegue osservando come le varie asset class siano influenzate dai 4 diversi scenari ipotizzati.

L’impatto dei 4 scenari di crisi ucraina sulle asset class

L’analisi esamina l’impatto dei 4 diversi scenari su: indici azionari (S&P 500, MSCI Europe, MSCI Asia Pacifico); rendimenti dei bond governativi di Usa, Ue, Giappone, Nuova Zelanda e Australia); spread delle obbligazioni corporate e altri indici (dollar index spot e indice sulle commodity di Bloomberg) Ecco i risultati.

In conclusione, il crisi ucraina ha contribuito e contribuirà ad alimentare la volatilità all’interno dei mercati e l’aumento dell’inflazione, in concomitanza con il forte aumento delle materie prime. Tutto ciò causerà forti pressioni sui cittadini e di conseguenza sulle politiche monetarie mondiali.