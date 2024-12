Crisi in Siria, a quanto ammonta il patrimonio degli Assad rifugiati a Mosca

Dopo 50 anni al potere cade in Siria il regime di Assad. Le forze ribelli guidate dal militante islamista Hayat Tahrir al-Sham hanno rovesciato il regime siriano di Bashar al-Assad conducendo un’offensiva fulminea in tutto il Paese, conquistando città chiave lungo il percorso.

Le forze ribelli hanno conquistato la capitale Damasco nel fine settimana, spingendo il presidente Bashar al-Assad a fuggire dal Paese e a rifugiarsi in Russia.

Il patrimonio di Assad

Al potere da 24 anni, quando ha raccolto il testimone del padre, il 59enne Bashar al-Assad, ormai ex, presidente della Siria, sarebbe fuggito a Mosca con la famiglia chiedendo asilo politico a Vladimir Putin.

Quando i ribelli sono arrivati nella residenza presidenziale hanno potuto constatare la presenza di numerose auto di lusso nel garage degli Assad, tra cui Audi, Mercedes e Ferrari. In totale la ricchezza della famiglia Assad ammonterebbe a circa due miliardi di dollari secondo la stima della relazione del National Defense Autorithazion Act per il 2022.

“La difficoltà di stimare con precisione il patrimonio netto di Assad e dei membri della sua famiglia estesa” si legge nel rapporto “deriva dal fatto che si ritiene che i beni della famiglia siano sparsi e nascosti in numerosi conti, portafogli immobiliari, società e paradisi fiscali offshore. Tutti i beni situati al di fuori della Siria e non sequestrati o bloccati sono probabilmente detenuti sotto falso nome o da altri individui, per nascondere la proprietà ed eludere le sanzioni”.

Secondo quanto riportato dalle organizzazioni non governative degli Stati Uniti, “la famiglia Assad gestisce un complesso sistema di clientelismo che comprende società di comodo e società di facciata che servono al regime per accedere a risorse finanziarie attraverso strutture societarie apparentemente legittime ed enti no-profit e per riciclare il denaro acquisito da attività economiche illecite, tra cui il contrabbando, il commercio di armi, il traffico di droga e il racket delle protezioni e delle estorsioni” continua il rapporto.

Il ruolo di Asma Assad

Secondo i rapporti delle ONG e le fonti dei media, Bashar e la moglie Asma al-Assad esercitano un’influenza significativa su gran parte della ricchezza della Siria.

Gli Assad mantengono stretti rapporti di patronato con i maggiori operatori economici siriani, utilizzando le loro società per riciclare il denaro proveniente da attività illecite e convogliare fondi al regime. Queste reti penetrano in tutti i settori dell’economia siriana.

Ma soprattutto Asma Assad ha coltivato una rete che esercita una crescente influenza sull’economia siriana, soprattutto sul comitato economico che gestisce la crisi economica in corso in Siria. Negli ultimi anni, Asma ha ampliato la sua influenza nei settori no-profit e delle telecomunicazioni. Secondo quanto riferito, Asma continua a esercitare la sua influenza sul Syria Trust for Development, da lei fondato nel 2001, e dirige i finanziamenti a iniziative caritatevoli e umanitarie nelle aree del regime in Siria.

Cosa significa nel mondo la caduta di Assad

Il rovesciamento di Assad è stato accolto con cautela dalle nazioni occidentali, che temono un potenziale ulteriore spargimento di sangue e un vuoto di potere in Siria.

Un Paese dilaniato da 13 anni di brutale guerra civile, la Siria ha visto negli ultimi anni fazioni concorrenti – tra cui il gruppo terroristico che si fa chiamare Stato Islamico – combattere tra loro e con la forza di Assad, aumentando il potenziale di prese di potere rivali.

Per ora, tuttavia, la caduta della dinastia di Assad dopo oltre 50 anni di potere ha ramificazioni globali più immediate: Russia e Iran sono visti come iu paesi che soffrono per la destituzione del dittatore siriano, mentre Stati Uniti, Turchia e Israele sono considerati tra i principali beneficiari del cambio di regime.

Partendo dagli Stati Uniti, gli economisti sottolineano che la caduta di Assad e il conseguente indebolimento della Russia e dell’Iran, dopo la perdita di un alleato chiave nella regione, darà al presidente eletto Donald Trump e alle potenze occidentali una spinta positiva.