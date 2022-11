Crisi energetica, crescita Italia e opportunità sui mercati. Intervista a Corrado Passera

Riparte il ciclo delle interviste di WSI Smart Talk con i principali esponenti del settore bancario. In questo appuntamento abbiamo incontrato Corrado Passera di Illimity Bank, una realtà leader nel panorama degli istituti di credito digitali italiani.

Tanti i temi affrontati nel dialogo con l’esperto. Dalla crisi energetica alle possibilità di crescita dell’Italia, spaziando anche sulle scelte strategiche da compiere in ambito internazionale e le occasioni da cogliere sui mercati finanziari. Questi i temi trattati da Corrado Passera, CEO di Illimity con un passato importante alle spalle anche nel panorama politico nazionale, nella lunga intervista con il direttore di Wall Street Italia Leopoldo Gasbarro. Oltre al video, qui sotto trovate qualche altra informazione per scoprire qualcosa di più sul personaggio intervistato.

Chi è Corrado Passera

Il protagonista dell’ultima intervista WSI Smart Talk è un banchiere e dirigente d’azienda italiano, uno dei più importanti banchieri a livello europeo e dirigenti pubblici in Italia. È stato Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 nel governo Monti. Attualmente Passera è alla guida di Illimity Bank, una banca digitale quotata sull’MTA, il listino principale della Borsa Italiana.