Crisi bancarie: comandano i social media

Questa è “la prima crisi bancaria della generazione di Twitter”. Paul Donovan, capo economista di UBS Global Wealth Management, in riferimento al crollo del Credit Suisse, ha tenuto a sottolineare come il mondo sia profondamente diverso rispetto al 2008 e di come la vera differenza stia proprio nella presenza dei social media.

Le azioni di Credit Suisse sono scese il 14 marzo scorso dopo che sono state rilevate “debolezze sostanziali” nella sua rendicontazione finanziaria. La notizia ha dato inizio a cinque giorni tumultuosi per l’ istituto di credito, che sono culminati con l’accettazione da parte della banca svizzera rivale UBS di rilevare l’azienda assediata. Tutto in un lampo. Grazie proprio alla diffusione della notizia sui social.

Il ruolo dei social media nel fallimento di Silicon Valley Bank

I social media offrono “più spazio per la diffusione di voci dannose” rispetto al 2008. L’aumento dell’uso di Internet e dei social media, il digital banking e simili, contribuiscono tutti a rendere il sistema finanziario più fragile di quanto sarebbe stato altrimenti. Non solo consentono alle voci di diffondersi più facilmente, ma anche molto più velocemente.

Ma in tal senso la dichiarazione più forte è quella di Jane Fraser, ceo di Citigroup, in occasione di un evento ospitato dall’Economic Club di Washington, DC, la scorsa settimana. ″È un punto di svolta completo. Ci sono un paio di tweet che sono emblematici di ciò che sta accadendo, la Silicon Valley Bank è andata giù molto più velocemente di quanto sia successo nella storia”, ha aggiunto la la Fraser.

“Correte in banca! Portate via i vostri soldi!”. Ore 13:29 del 12 marzo. Su Twitter compare questa frase. L’autore ha 1,3 milioni di follower, una delle voci più seguite nel mondo dell’economia digitale. Sul social il suo è tra i primi messaggi di allarme su Silicon Valley Bank (Svb).

Dagospia sottolinea come il suo tweet sia stato rilanciato 4.000 volte per 2,5 milioni di visualizzazioni. Rivela a tutti i timori che imprenditori e investitori si stavano scambiando su WhatsApp nelle ore precedenti. Il suo messaggio dà idealmente il via a 36 ore di panico che porteranno al fallimento della banca delle startup. Uno dei più veloci di sempre. Il primo nato sui social. Giusto il tempo che serve per passare dalla app di Twitter a quella del proprio conto corrente e portare via i soldi. Tanti soldi: 42 miliardi che hanno svuotato Svb e avviato una crisi che si è allargata a Credit Suisse, First Republic Bank e Deutsche Bank. Finora.

Nel caso di Deutsche Bank, così come è stato per Paradeplatz, la ricerca di protezione è stata amplificata dai social media. Secondo S&P Market Intelligence, venerdì i prezzi dei Cds sono schizzati oltre 200 punti base dai 142 punti di due giorni fa. E per ottenere tale protezione, perché di assicurazione si tratta, bisogna sborsare cifre non irrilevanti.

Queste vecchie immagini del passato non le vedremo più.

Mentre le informazioni possono diffondersi in pochi secondi, ora il denaro può essere prelevato altrettanto rapidamente. Il mobile banking ha cambiato il comportamento fondamentale degli utenti della banca, così come l’ottica di un collasso finanziario.

Non c’erano code fuori dalle banche nel modo in cui c’erano con Northern Rock nel Regno Unito la crisi finanziaria – questa volta non è successo – perché basta andare online e fare clic su un paio di pulsanti e il gioco è fatto. Mentre in passato la vista delle persone in fila davanti alle filiali bancarie causava il panico, oggi abbiamo i social media …

Ancora Jane Frazer

La fiducia è la chiave di tutto. “Non è come l’ultima volta, questa non è una crisi del credito”, ha detto la Fraser. “Questa è una situazione in cui sono alcune banche ad avere dei problemi, ed è meglio assicurarsi di stroncarli sul nascere”.

La fiducia è la chiave di tutto

Il capitale più importante per le banche è la fiducia dei depositanti e degli investitori. Se si perde la fiducia, può succedere di tutto.

ll denaro sta chiaramente uscendo dalle banche più piccole verso i loro fratelli maggiori e verso i fondi del mercato monetario, che hanno visto un afflusso di oltre 300 miliardi di dollari nell’ultimo mese per arrivare ad un record di 5,1 trilioni di dollari. BofA osserva che i due eventi precedenti come questo nel 2008 e nel 2020 sono stati seguiti dai tagli dei tassi della Fed.

I depositi presso le piccole banche sono diminuiti di 120 miliardi nella settimana fino al 15 marzo, mentre i prestiti sono aumentati di 253 miliardi e presumibilmente gran parte di questi provenivano dalla Fed.

Capital Economics sottolinea che i depositi di tutte le banche americane sono diminuiti di 663 miliardi di dollari nell’ultimo anno poiché i clienti cercano rendimenti più elevati.

“A meno che le banche non siano disposte ad aumentare i tassi sui depositi per impedire tale fuga, alla fine dovranno frenare le dimensioni dei loro portafogli di prestiti, con la conseguente compressione dell’attività economica, un altro motivo per aspettarsi che presto arriverà una recessione”, avvertono.

E in Europa?

Le banche europee affrontano tensioni simili, con l’ulteriore stress speculativo su Deutsche Bank e un aumento generale del costo dei credit default swap. Credit Suisse ha dovuto attingere alla Banca nazionale svizzera per “un grande importo multimiliardario” per garantire la sua liquidità. Non solo i clienti prelevavano denaro, ma le controparti chiedevano garanzie per continuare a fare affari, un segnale poco incoraggiante quando i prestiti interbancari si basano così tanto sulla fiducia.