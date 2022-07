Il principale artefice della legislazione sulle criptovalute della Russia ha affermato che il Moscow Exchange (MOEX) dovrebbe sviluppare un braccio di criptovalute, sebbene operi sotto la stretta competenza della Banca centrale del paese.

Secondo l’agenzia di stampa Interfax, Anatoly Aksakov, capo del Comitato per i mercati finanziari della Duma di Stato, ha dichiarato ai partecipanti in una conferenza stampa lo scorso 7 luglio che dovrebbe essere istituito uno scambio di criptovalute come divisione della borsa di Mosca, spiegando:

“Questa divisione opererà sotto l’ombrello di un’organizzazione rispettata che ha grandi tradizioni. Il MOEX è abituato a interagire attivamente con la Banca Centrale. E sarebbe meglio che chiunque si trovasse ad affrontare il compito di svolgere operazioni che coinvolgono la criptovaluta“.

La posizione della banca centrale russa

Ma la banca centrale russa potrebbe essere sorda ai suggerimenti di Aksakov. Come riportato in precedenza, l’istituto guidato da Elvira Nabiullina è completamente contraria all’adozione delle criptovalute e da tempo è favorevole a un divieto totale. Negli ultimi mesi ha in qualche modo ammorbidito la sua posizione, ma l’idea che sancirebbe la creazione di uno scambio di criptovalute al MOEX potrebbe sembrare inverosimile per alcuni.

Tuttavia, l’idea potrebbe avere i suoi meriti per il Ministero delle Finanze, che vuole legalizzare il trading di criptovalute ma collegare tutte le operazioni crittografiche russe al sistema bancario nazionale. Costringere tutti gli utenti di criptovalute a utilizzare una piattaforma altamente regolamentata e controllata centralmente sotto la supervisione del MOEX potrebbe aiutare il ministero a monitorare meglio le attività relative alle criptovalute dei cittadini russi.

I benefici per le aziende di una piattaforma di trading di criptovalute

La piattaforma potrebbe avere i suoi usi anche nel mondo del commercio. Lo stesso ministero ha precedentemente affermato di essere felice che le aziende del settore privato russo utilizzino criptovalute in contratti in stile “baratto” con partner internazionali. Queste aziende potrebbero quindi, in teoria, scambiare tutti i token che ricevono da acquirenti esteri con fiat sulla piattaforma del MOEX.

Nel frattempo, Aksakov ha ammesso che il tanto atteso disegno di legge del ministero, che propone di legalizzare il commercio di criptovalute e il settore del mining di criptovalute, non arriverà in parlamento prima dell’autunno.

Aksakov aveva precedentemente affermato che il disegno di legge sarebbe stato presentato alla Duma prima della fine della sessione primaverile, che si concluderà alla fine di questo mese. Ora ha affermato che un disegno di legge rivisto è “atteso” in tempo per la prossima sessione, che prenderà il via alla fine di agosto.