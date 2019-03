Credit Suisse AM al Salone del Risparmio con Fabio Caressa

Credit Suisse Asset Management insieme a riconosciuti esponenti della comunicazione discuteranno gli impatti e opportunità di investimento legati all’innovazione digitale, dallo streaming alla sharing economy, passando dai new media. Innovazione e digitalizzazione per il secondo anno consecutivo sono il tema dominante di Credit Suisse Asset Management, che con la sua presenza globale e una forte capacità di individuare i macro trend è sempre pronta a cogliere nuove opportunità di investimento. Italiano è uno dei robot più innovativi, Scribit – ultima start up di Carlo Ratti, noto architetto e professore del MIT di Boston – che sarà allo stand di Credit Suisse. Il piccolo robot, in grado di scrivere in diretta su ogni superficie verticale contenuti dal web, insieme a Claudio Francescato, noto illustratore, ci racconteranno il salone “live”.

Una comunicazione innovativa, mutevole e personalizzata, basata sulla rappresentazione dei volti dei partecipanti al Salone del Risparmio, sui temi e sui messaggi chiave che l’asset manager svizzero vuole portare sul mercato. Frizzante sarà anche il dibattito della conferenza di Credit Suisse Asset Management in cui si cercherà di dare diverse chiavi di lettura su come la digitalizzazione sta modificando ogni aspetto della nostra vita.

Il 3 aprile alle ore 9.15 in sala Yellow 1 alla conferenza “Credit Suisse Club: il futuro dell’intrattenimento nell’era digitale” si confronteranno Fabio Caressa, voce e volto di SkySport, Gianni Canova, rettore dello IULM, Marcello Signore, marketing influencer e professore allo IED e Selvaggia Lucarelli, giornalista e commentatrice internet e televisiva. Prosegue quindi il Viaggio nel Futuro di Credit Suisse che dopo avere raccontato l’industria del video gaming lo scorso marzo alla Triennale di Milano, ora parla di streaming, video on demand, e di come internet abbia cambiato l’entertainment.