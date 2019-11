Credit JobDay: a Roma il primo career day della intermediazione creditizia

Il prossimo 12 novembre si terrà a Roma il Credit JobDay, primo career day della intermediazione creditizia dedicato ai Millennials. L’evento è organizzato da EMFgroup e si svolgerà all’interno del campus dell’Università Europea di Roma, con il patrocinio di OAM (Organismo Agenti e Mediatori) e il supporto delle più importanti associazioni di settore, fra cui Assilea, UFI, Fimaa, Assomea, Assoprofessional e Ulias.

Credit Job Day ha due obiettivi: essere un momento di educazione creditizia e di career education per i millennials e mettere in contatto i giovani con le società che offrono posizioni nell’ambito della consulenza creditizia.

“Il settore del credito sta cambiando, e stanno cambiando anche le sue opportunità di lavoro e di carriera,” spiega Marcella Frati, director di EMFgroup, società specializzata nella consulenza di marketing per i servizi. “Con Credit JobDay vogliamo dare ai giovani la possibilità di conoscere un settore in espansione, spesso non approfondito negli studi scolastici, e le sue aziende.

Molte stanno puntando sui neofiti e diverse di loro si sono già organizzate, anche con proprie Academy , per offrire interessanti percorsi formativi di avvicinamento alla professione del consulente del credito”