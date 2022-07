Credem lancia Credem – Euromobiliare Private Banking

Credem accelera sul private banking. E lo fa a braccetto di Euromobiliare. Nasce così Credem – Euromobiliare Private Banking, società focalizzata sulla gestione della clientela con importanti patrimoni, che rappresenta l’unione di Banca Euromobiliare (100% Credem) con 14,9 miliardi di euro di masse e 399 professionisti tra private banker e consulenti finanziari e della struttura di private banking di Credem con 25,5 miliardi di euro di masse gestite da 291 private banker (dati a fine marzo 2022).

La nuova realtà conterà quindi su masse complessive (tra raccolta gestita, amministrata, diretta ed impieghi) pari a 40,4 miliardi di euro, 690 tra consulenti finanziari e private banker e più di 300 dipendenti nelle strutture centrali.

La finalizzazione del progetto è subordinata all'ottenimento delle previste autorizzazioni da parte delle autorità di vigilanza. Il progetto utilizzerà la licenza bancaria di Banca Euromobiliare, che acquisirà la nuova denominazione, e prenderà forma nel primo scorcio del 2023.

Gli obiettivi di Credem – Euromobiliare Private Banking

Per il Gruppo Credem l’obiettivo dell’operazione – si legge in una nota – è rafforzare ulteriormente la specializzazione dei canali e delle strutture di supporto ai clienti private e incrementare il livello di servizio offerto, anche grazie alle sinergie con le società del gruppo e ai costanti investimenti in tecnologia e innovazione, per contribuire a migliorare il benessere finanziario e di vita dei clienti.

Tale progetto – continua la nota – rappresenta una tappa decisiva nello sviluppo del private banking del Gruppo Credem avviato ad ottobre 2020 con la creazione di una governance unica delle due realtà attive in tale segmento, il private banking Credem e Banca Euromobiliare. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento distintivo verso una consulenza sempre più ampia rivolta al patrimonio complessivo dei clienti, anche attraverso le sinergie con tutte le società del Gruppo, accelerare la crescita nel settore aumentando il livello di specializzazione e di focalizzazione del business e favorire il reclutamento, diventando un polo di attrazione per i migliori private banker e consulenti finanziari attivi sul mercato.