Credem, cresce la cultura green nel wealth management

Il Gruppo Credem prosegue nel percorso di integrazione di criteri di sostenibilità nei processi di investimento e di governance aziendale nel wealth management

In particolare, le società dell’area Wealth Management (Euromobiliare Advisory SIM, Euromobiliare SGR e Credemvita) hanno sottoscritto i principi per gli investimenti responsabili (PRI – Principle for Responsible Investments) introdotti dalle Nazioni Unite rispettivamente nel 2006 e nel 2012 per integrare i principi di sostenibilità ESG.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio avviato dal gruppo bancario emiliano a dicembre 2019 che, tra i suoi obiettivi principali, contempla il consolidamento di una cultura aziendale della sostenibilità, l’integrazione dei criteri ESG nel processo di investimento e lo sviluppo di modelli di comunicazione trasparenti verso gli stakeholder e la comunità finanziaria.

E’ stato inoltre costituito all’interno della capogruppo Credem un “Comitato di Sostenibilità dell’Area Wealth Management” con l’obiettivo di rafforzare ed armonizzare il presidio della sostenibilità tra le società che nel Gruppo si occupano di investimenti (Euromobiliare Advisory SIM, Euromobiliare AM SGR, Credemvita, Credem Private Equity SGR ed Euromobiliare Fiduciaria), nel rispetto dei propri ambiti di competenza.

Credem: gli asset sostenibili nel wealth management

A fine dicembre 2021 gli asset sostenibili gestiti dalle società dell’Area Wealth Management del Gruppo Credem, rientranti nell‘Art. 8 e 9 della direttiva europea che regola gli investimenti sostenibili (SFDR), sono circa 4,2 miliardi di euro con un incremento percentuale del 167,5% rispetto a fine 2020. Di questi, 500 milioni di euro sono gestioni patrimoniali in delega ad Euromobiliare Advisory Sim, 2,09 miliardi di euro di fondi di Euromobiliare AM Sgr e 1,6 miliardi di euro soluzioni assicurative Credemvita e fondi esterni ESG rientranti nelle soluzioni assicurative della compagnia.