Covid-19: le attività a maggior e quelle a basso rischio contagio

In vigore da ieri, lunedì 26 ottobre, le nuove norme anti contagio volute dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in considerazione della crescita vertiginosa dei nuovi casi di infezione da Coronavirus che stanno investendo l’Italia e il mondo intero. Chiusi alle 18 bar e ristornati, serrande abbassate tutto il giorno invece per cinema e teatri, palestre e piscine, almeno fino al 24 novembre.

Le attività più rischiose e quelle meno

Ma quali sono le attività che compiamo tutti i giorni che ci espongono, quale più quale meno, al rischio di essere contagiati dal Covid-19? E’ uno studio della Texas Medical Association che elabora una scala di rischio da basso a molto alto