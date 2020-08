Coronavirus, superati i 20 milioni di contagi nel mondo

Non si arrestano i contagi da coronavirus nel mondo che oggi hanno superato i 20 milioni di casi, 20.113.592 per la precisione. Secondo quanto rilevato dalla piattaforma della Johns Hopkins University al primo posto per numero di contagi ci sono gli Stati Uniti con 5,01 milioni casi (25% del totale), seguito dal Brasile (3,07 milioni e 15% del totale) e dall’India con 2,26 milioni di contagiati (11%).

La situazione in Europa

Tra i Paesi europei spicca per numero di contagi la Spagna all’11° posto con 322 mila casi, segue la Gran Bretagna al 12° posto con 313 mila contagi. L’Italia si trova al 17° posto con 250 mila positivi al coronavirus, seguono la Francia con 239 mila positivi (al 19° posto) e la Germania al 20° gradino con 218 mila unità.

Il numero di decessi

I decessi ammontano complessivamente a 737.022. Anche in questa triste classifica caso spiccano gli Stati Uniti con 163.473 casi, seguiti da Brasile (101.752), Messico (53.003), Gran Bretagna (46.611), India (45.257) e Italia (35.209).

I primi 20 Paesi per numero di contagi all’11 agosto

5.095.163 Usa

3.057.470 Brasile

2.268.675 India

895.691 Russia

563.598 Sud Africa

485.836 Messico

483.133 Peru

397.623 Colombia

375.044 Cile

331.189 Iran

322.980 Spagna

313.393 Gran Bretagna

289.947 Arabia Saudita

285.191 Pakistan

263.503 Bangladesh

253.868 Argentina

250.825 Italia

241.997 Turchia

239.349 Francia

218.522 Germania