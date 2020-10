Coronavirus, salgono a 4.458 i nuovi contagi di oggi

Continua a crescere il numero dei nuovi casi di coronavirus anche in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute sono 4.458 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore, in forte crescita rispetto ai 3.678 casi registrati ieri.

Un dato praticamente raddoppiato nel corso dell’ultima settimana. Nuovo record per il numero dei tamponi effettuati, saliti oggi a 128.098.

Dall’inizio dell’emergenza il totale dei positivi sale a 338.398 unità. Delle 65.952 persone attualmente positive in Italia, 358 sono in terapia intensiva (+21 rispetto a ieri), 3.925 ricoverati con sintomi (+143) e 61.669 in isolamento domiciliare (+3.212).

I dimessi e i guariti sono complessivamente 236.363 con un incremento di 1.060. I decessi oggi sono stati 22, contro i 31 di ieri.

Le regioni più colpite sono la Campania (757 nuovi casi), Lombardia (683), Veneto (491), Lazio (359) e Toscana (339). Nessuna regione a zero contagi.