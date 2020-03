Coronavirus. “QUELLI DELLE 22.00” La forza delle imprese italiane

In questa puntata vi raccontiamo i problemi dell’impresa italiana come fanno pochi in questi giorni. “Siamo senza mascherina” ha detto Alessandro Plateroti, editorialista del Sole24Ore, in avvio di trasmissione, quasi a voler sottolineare la trasparenza della nostra narrativa. In studio con noi Safiria Leccese, giornalista Mediaset che ci ha raccontato il suo punto di vista e presentato il suo ultimo libro che racconta la storia di 10 imprenditori italiani. Ma le storie vere sono quelle di Franco Pepe oggi ritenuto il miglior pizzaiolo al Mondo e Roberto Panseri, vice-presidente di Despe, straordinaria azienda, leader mondiale nel settore demolizioni. Seguiteci.