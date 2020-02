Coronavirus, Marco Giapponese (Triboo): “Avanti con intelligenza e razionalità”

Tra le conseguenze dell’emergenza coronavirus in Italia sul mondo del lavoro vi è lo smart working, il telelavoro che molte aziende hanno attuato permettendo così ai loro dipendenti di lavorare da casa.

Ne parla alla diretta “Coronavirus, Italia rialzati”, Marco Giapponese, direttore generale di Triboo, gruppo attivo nel settore dell’ecommerce e dell’advertising digitale, tra gli ospiti dello speciale.

Triboo era già attiva nello smart working e tutti i nostri dipendenti già lo facevano come previsto nel nostro piano di gestione delle risorse umane. Lo smart working è una metodologia semplice da attuare perché oggi siamo in grado di lavorare da casa esattamente come se fossimo in ufficio. In questa situazione, tutti i nostri ragazzi sono in smart working non per allarmismo ma viste le restrizioni fatte che hanno messo in difficoltà i lavoratori con le scuole chiuse.

Rimanendo in tema industria è da poco nata l’Unione dei Brand della Ristorazione Italiana, un gruppo rappresentativo di 68 di imprenditori meneghini che manda un segnale di presenza e supporto alla città e alle istituzioni.

In pochi giorni, i ristoratori italiani si sono riuniti in questo consorzio investendo una piccola quota e ha come obiettivo far sentire la città ancora viva, che reagisce e che faccia comprendere ai cittadini che in realtà si può continuare a fare una vita normale.

La comunicazione poi è fondamentale in questo momento di emergenza. A tal proposito, Giapponese sottolinea:

Noi come Triboo ci stiamo distinguendo per non fare comunicazioni allarmanti ma ragionando sempre di più su quelle che sono le cose positive. Una cosa che pensavo è che siamo una società totalmente digitale. Non esiste un soggetto di qualsiasi fascia di età senza smartphone, siamo in grado di fare un selfie, una storia o un video in qualsiasi momento della giornata ma ad oggi su nessun canale o social c’è stato un video di una persona malata o guarita che racconti cosa sta vivendo, di come è guarito… Stranissimo in un mondo così social e digitale non avere un solo commento di questo tipo..

In conclusione Giapponese afferma: