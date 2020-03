Coronavirus. La FED azzera i tassi ed acquista titoli per 700 miliardi

WASHINGTON — La Federal Reserve ha ridotto il tasso di interesse di riferimento a zero ed ha lanciato un QE da 700 miliardi di dollari acquistando titoli del Tesoro. E’ una vera bomba finanziaria, un tentativo aggressivo per evitare che i mercati reagiscano negativamente all’avanzare della pandemia da coronavirus.

“L’epidemia di coronavirus ha danneggiato le comunità e interrotto l’attività economica in molti paesi, tra cui gli Stati Uniti”, hanno detto dalla Fed.

“La Federal Reserve è pronta a utilizzare tutta la sua gamma di strumenti per supportare il flusso di credito a famiglie e imprese.”

Jerome Powell, presidente della Fed, terrà una conferenza stampa alle 18:00.

L‘ operazione.

La Fed acquisterà almeno $ 500 miliardi in titoli del Tesoro e $ 200 miliardi in titoli garantiti da ipoteca nei prossimi mesi per aiutare a sbloccare mercati. Il QE partirà da domani.

La Fed ha affermato di attivare linee di scambio con altre cinque banche centrali, tra cui la Banca centrale europea e la Banca d’Inghilterra. Questo per equilibrare anche i mercati europei ed evitare effetti domino come quelli della scorsa settimana. Una cura da cavallo, la più forte mai annunciata dalla FED.