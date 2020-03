Coronavirus: Israele in poche settimane lancerà un vaccino orale

Le possibilità di avere un vaccino contro il coronavirus in tempi brevissimi arrivano da Israele. E’ Jerusalem Post che riporta le dichiarazione di un team di biologi israeliani che sta studiano un vaccino contro il Covid-19 in poche settimane.

Ad andare nei dettagli Chen Katz, leader del gruppo di ricerca biotecnologico che spiega il perché il vaccino contro il coronavirus potrebbe arrivare in tempi brevissimi:

“Il nostro concetto di base era quello di sviluppare la tecnologia e non specificamente un vaccino per questo tipo o quel tipo di virus, il quadro scientifico per il vaccino si basa su un nuovo vettore di espressione proteica, che forma e secerne una proteina solubile chimerica che trasporta l’antigene virale nei tessuti della mucosa mediante endocitosi auto-attivata, inducendo l’organismo a formare anticorpi contro il virus.

L’endocitosi è un processo cellulare in cui le sostanze vengono introdotte in una cellula circondando il materiale con la membrana cellulare, formando una vescicola contenente il materiale ingerito. Negli studi preclinici, il team ha dimostrato che la vaccinazione orale induce alti livelli di anticorpi specifici anti-IBV; chiamiamola pura fortuna abbiamo deciso di scegliere il coronavirus come modello per il nostro sistema proprio come una prova di concetto per la nostra tecnologia”.