Coronavirus, i numeri dell’infezione in Italia al 12 marzo

Di seguito la tabella aggiornata con l’evoluzione del quadro clinico degli infetti dal coronavirus in relazione ai dati diffusi dalla Protezione civile.

Al 12 marzo i contagiati in Italia sono 12.839, i guariti sono 1.258 mentre i decessi si attestano a 1.015. Ad oggi, in Italia sono stati 15.113 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 6.896 in Lombardia, 1.758 in Emilia-Romagna, 1.297 in Veneto, 554 in Piemonte, 570 nelle Marche, 352 in Toscana, 243 in Liguria, 174 in Campania, 172 nel Lazio, 148 in Friuli Venezia Giulia, 98 in Puglia, 102 nella Provincia autonoma di Trento, 103 nella Provincia autonoma di Bolzano, 111 in Sicilia, 62 in Umbria, 78 in Abruzzo, 39 in Sardegna, 26 in Valle d’Aosta, 32 in Calabria, 16 in Molise e 8 in Basilicata.