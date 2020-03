Coronavirus, in diretta la risposta della Bce alla crisi

Controllare in coda all’articolo gli aggiornamenti in tempo reale.

Inizierà fra pochi minuti, alle 14 e 30, la conferenza stampa della presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, al termine del primo meeting di Francoforte dopo l’esplosione dei contagi di coronavirus nel Vecchio Continente.

Negli Stati Uniti l’intervento straordinario della Federal Reserve sui tassi d’interesse, che ancora offrono un pur ridotto spazio di manovra è stato deciso repentinamente lo scorso 3 marzo (dall’1,75% all’1,5%).

Gli analisti aspettano, anche per l’Europa, un ulteriore allentamento della politica monetaria, nonostante i livelli già negativi dei tassi. In particolare, secondo Deutsche Bank e JP Morgan, sarà deciso un nuovo taglio ai tassi sui depositi bancari da -0,5% a -0,6%.

E’ fra le opzioni anche una ridefinizione in senso più espansivo del tasso di interesse sulle aste Tltro già avvenute, che renderebbe ancor più conveniente alle banche far fluire il credito all’economia.

Infine la Bce starebbe discutendo la possibilità di ridurre i limiti alle riserve delle banche, un altra mossa che sbloccherebbe ulteriori risorse per il credito.