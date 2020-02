Coronavirus, Assogestioni pensa rinvio del Salone del Risparmio

Gli effetti del coronavirus si stanno riverberando sulla comunità finanziaria internazionale, con la cancellazione a data da destinarsi di tutti gli eventi e gli incontri previsti nelle prossime settimane nel nord Italia e in particolare a Milano.

Secondo quanto rilevato da Focus Risparmio il Salone del Risparmio potrebbe non fare eccezione. In seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-2019 e in linea con le recenti disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, il Comitato di Presidenza di Assogestioni sta infatti valutando in queste ore la possibilità di posticipare le date dell’undicesima edizione del convegno a mercoledì 24, giovedì 25 e venerdì 26 giugno.

L’eventuale conferma dello spostamento sarà comunicata venerdì 28 febbraio.

La data originariamente prevista per il Salone del Risparmio è martedì 31 marzo – giovedì 2 aprile 2020.