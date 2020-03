Coronavirus, microbiologo: 10 ragioni per rimanere ottimisti

L’epidemia del coronavirus è un rischio che non va sottovalutato e che, come testimonia la reazione dei mercati in queste ore, non potrà che danneggiare l’economia globale.

Il governo italiano, alle prese con uno dei peggiori focolai al mondo, non ha potuto che inasprire le disposizioni per il rallentamento del contagio, consapevole della minaccia che il Covid-19 pone al sistema sanitario nazionale. Fatta questa premessa, non mancano buone ragioni per essere ottimisti sul fatto che la scienza darà molto presto una risposta efficace contro questo virus e a una velocità ben superiore rispetto ad eventi analoghi avvenuti in passato.

A delineare questo punto di vista è il professore in microbiologia Ignacio López-Goni, dell’università di Navarra. In un intervento pubblicato sul sito del World Economic Forum, Lopez-Goni ha indicato 10 ragioni per ritenere che il virus sarà sconfitto.