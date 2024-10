Copernico SIM, Scelzo e la mission della consulenza “cliente-centrica”

Torna l’appuntamento con le interviste di Wall Street Italia. Questa volta parliamo di un tema di attualità come il modello della consulenza finanziaria “cliente-centrica” proposta da una realtà finanziaria indipendente e orientata all’ottimizzazione dei rendimenti per il cliente come Copernico SIM. Ne abbiamo parlato nell’intervista di Massimiliano Volpe con Gianluca Scelzo, consigliere delegato della Società.

La strategia di Copernico

Copernico SIM è una delle principali società di intermediazione mobiliare, fondata nel 1999 da un gruppo di professionisti con esperienza ultra decennale nel settore. Si è da sempre focalizzata sulla consulenza in materia di investimenti ed è indipendente da gruppi bancari, finanziari o assicurativi. Si distingue sul mercato per la sua struttura orizzontale, prediligendo un rapporto diretto tra consulente e cliente. Si tratta di una delle prime Società di consulenza in Italia a offrire il multibrand puro e a non utilizzare prodotti di casa collaborando con oltre 30 società d’investimento di livello mondiale, operando senza budget di vendita sui prodotti e offrendo le migliori soluzioni per le esigenze dei propri clienti.

La struttura della società

La Società ha sede a Udine ed è presente in tutta Italia con i suoi professionisti, fedeli ai valori della trasparenza e della correttezza. Senza condizionamenti e senza pressioni commerciali, i consulenti, la cui età media è tra le più basse del mercato, possono operare nell’ interesse del cliente supportandolo anche tramite l’uso di strumenti tecnologici sempre più innovativi e preziosi per svolgere al meglio la professione.

Guarda il video

Quello delle interviste WSI è un format video consolidato, della durata massima di 15 minuti, fatto di incontri one-to-one in cui l’esperto di settore racconta view, numeri e approfondimenti su quella che è la propria sfera di competenza. Guarda qui il video integrale dell’approfondimento fatto con Gianluca Scelzo di Copernico SIM.