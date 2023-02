Conviene investire in immobili nel 2023?

Il mattone è sempre e comunque uno degli investimenti preferiti dagli italiani, proprio per questo è importante capire se le condizioni macro attuali risultano favorevoli e convenienti per chi punta a investire in immobili quest’anno.

Cosa dicono i numeri recenti

Secondo il rapporto annuale di Bankitalia sul settore, i prezzi degli immobili sono rimasti in media stabili in Italia negli ultimi 10 anni, per il 67,2% degli italiani. Il 16,6% ha invece evidenziato un aumento e il 16,2% una diminuzione. Il mercato immobiliare è un mercato dove si possono fare degli ottimi affari, soprattutto quando si hanno molti capitali a disposizione e una capacità di operare di tipo specialistico. Dunque, i ricavi per la maggior parte degli investitori rischiano di essere minimi se non nulli anche nel 2023.

Bisogna poi osservare che anche i rischi sono notevoli. Ovviamente non possiamo stabilire in via definitiva se l’investimento immobiliare convenga o meno. Non esiste una casistica che si adatti a tutte le circostanze, anche perché ogni affare presenta delle specifiche peculiarità. L’evidenza statistica ci suggerisce però che, nella maggior parte dei casi, i mercati finanziari offrono maggiori opportunità di rendimento dell’investimento immobiliare.

Come investire in immobili

La casa, quando diventa un investimento immobiliare, diventa a tutti gli effetti un asset. Questo significa che deve essere valutata con parametri di tipo finanziario: cercando di non cadere vittima in alcuni bias molto comuni. In particolare ci riferiamo ad una attività attraverso cui impieghi il tuo capitale per acquistare un bene immobile per ricavarci un guadagno, rivendendolo o mettendolo in affitto. Oppure si riferisce ad un qualsiasi privato che investe in immobili mettendo a disposizione il proprio capitale per sostenere operazioni immobiliari di altre società ottenendo un profitto.

Si può investire in immobili essendo persone fisiche o tramite delle specifiche società di investimento immobiliare. Quando si è alle prime armi è consigliabile iniziare ad investire in immobili come persone fisiche e, man mano che l’attività diventa continuativa e si è presa padronanza nella gestione di un investimento immobiliare è preferibile aprire una società di investimenti immobiliari.

Insomma, riassumendo, gli investimenti immobiliari possono essere molto profittevoli quando si trova la giusta opportunità. Tuttavia il valore degli immobili in Italia si è mediamente svalutato, e non è semplice prevedere i trend del settore. I mercati finanziari offrono alternative più accessibili e appetibili agli investitori.