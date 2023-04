L’inflazione su livelli elevati e persistente ha riacceso l’interesse degli investitori per una soluzione come i conti deposito. Vediamo cosa sono, quali rischi comportano e i loro rendimenti.

Che cosa sono i conti deposito

Un conto deposito è un vero e proprio investimento, che consente di mettere al sicuro i propri risparmi, ottenendo un rendimento garantito. Lo scopo di questo tipo di conto è proprio far fruttare interessi elevati sul capitale in giacenza.

Si tratta di un prodotto finanziario di semplice apertura e facile da gestire, con pochi costi e a zero rischi, indicato se sei un piccolo risparmiatore e vuoi ottenere nel tempo un guadagno in modo sicuramente meno rischioso rispetto a un investimento in azioni o obbligazioni.

Crac unico rischio

Un conto deposito, o conto di liquidità, è un prodotto finanziario dove puoi “parcheggiare” la tua liquidità a fronte di una remunerazione concordata, cioè di un tasso di interesse. Non è un conto corrente: come suggerisce il nome “deposito”, si tratta di prodotti dedicati allo scopo di depositare la liquidità.

I conti deposito rappresentano il modo più semplice e sicuro con cui investire, poiché non si è esposti all’andamento dei mercati, come capita investendo in azioni e obbligazioni. In caso di fallimento o, più precisamente, di liquidazione coatta amministrativa della banca, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi assicura il risarcimento della somma investita fino a un massimo di 100 mila euro. Dunque, solo superando questa soglia e in caso di crac della banca, si rischia qualcosa con un conto deposito.

I rendimenti dei conti deposito

Dopo anni, coi rialzi dei tassi le banche hanno riadeguato l’offerta: vincolando la liquidità si può ottenere oggi fino al 4% lordo annuo. Un rendimento interessante dal quale, ricordiamo però, va detratta la ritenuta del 26%: è pari all’1,04%, il che significa che si otterrà un tasso di interesse del 2,96% netto. Quindi, ad esempio, investendo 100 mila euro si potrebbero ottenere circa 3 mila euro in un anno.