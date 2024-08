Consulenza finanziaria, i 6 trend in arrivo secondo il World Economic Forum

Servizi digital e disponibili h24, performance basate sull’AI e molto altro ancora. A delineare i 6 trend principali del fintech che andranno a rivoluzionare il mondo della consulenza finanziaria è un report realizzato negli States dal World Economic Forum e da Accenture dal titolo “The Future of Financial Advice“. Vediamo tutto nell’analisi.

La transizione digital dell’advisory

In particolare, il settore della consulenza finanziaria, storicamente conservatore e dominato da grandi organizzazioni focalizzate su clienti facoltosi, sta subendo una trasformazione radicale grazie all’ascesa del fintech. La tecnologia, combinata con i cambiamenti demografici e le nuove aspettative dei consumatori, sta rendendo il mercato più frammentato e complesso, come evidenziato nella ricerca, che individua le sei tendenze principali per il futuro della consulenza.

Servizi personalizzati e h24

Innanzitutto, le persone si aspettano servizi fintech sempre più su misura: più di tre quarti degli americani considerano le interazioni personalizzate come uno standard. Oltre alla consulenza personalizzata, vogliono anche un accesso immediato 24 ore su 24 ai loro conti e prodotti finanziari. Le piattaforme di robo-advice stanno emergendo come strumenti fondamentali per colmare le lacune nell’alfabetizzazione finanziaria e nell’accesso alla consulenza, offrendo servizi automatizzati di pianificazione finanziaria e di investimento sempre disponibili per il cliente. Queste piattaforme possono integrare il lavoro umano, lasciando ai consulenti le decisioni più strategiche.

Il ruolo chiave dell’AI

L’integrazione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale generativa permetterà di automatizzare molte attività di routine, aumentando l’efficienza dei consulenti e riducendo i costi per i clienti. La digitalizzazione migliora anche la personalizzazione dei servizi, un aspetto particolarmente apprezzato dalle nuove generazioni, e potrebbe spingere al rialzo le performance dei professionista fornendo preziose informazioni in tempo reale e generando automaticamente consigli su misura.

L’impatto dei social

I social media hanno radicalmente cambiato il modo in cui le persone ricevono informazioni finanziarie. Gli influencer del settore finanziario (i cosiddetti “finfluencer”) stanno acquisendo sempre più follower, superando persino le principali istituzioni finanziarie in termini di popolarità. Tuttavia, sebbene più accessibili, questi influencer non sempre offrono consulenze qualificate e potrebbero mancare di una gestione accurata del rischio. Ai consulenti il compito di rinnovare il modello di business, riducendo il divario coi finfluencer e riconquistando il ruolo prezioso nell’alfabetizzazione finanziaria dei risparmiatori.

Prezzi trasparenti ed equi

Negli Stati Uniti, la preferenza per la consulenza a pagamento è cresciuta, con la maggior parte delle famiglie che opta per modelli basati sulle commissioni. In Europa, invece, prevale ancora un modello commission-based, anche se la fiducia dei consumatori rimane bassa, soprattutto tra i giovani adulti, come i Millennials e la Gen Z, che cercano trasparenza e costi ridotti. Le banche devono quindi dare priorità all’offerta di consulenza ed educazione finanziaria non solo in modo più indipendente, ma anche più efficiente dal punto di vista dei costi.

Focus sul benessere finanziario

Inoltre, i consumatori oggi richiedono una consulenza finanziaria completa, che non si limiti a singole soluzioni come polizze o piani pensionistici, ma che li accompagni per tutta la vita. Questo approccio olistico non solo migliora i risparmi e gli investimenti, ma ha anche un impatto positivo sul benessere psicologico e sulla produttività lavorativa.

I cambiamenti deomografici in atto

Con il cambiamento demografico e la maggiore inclusività del mercato finanziario, le istituzioni devono adattarsi per riconquistare la fiducia dei consumatori. Ciò implica una maggiore diversità nei team e un’offerta di servizi che risponda meglio alle esigenze di un pubblico sempre più variegato. E la consulenza finanziaria deve adattarsi per consentire alle persone di costruire una resilienza finanziaria longeva.

Insomma, il fintech sta rivoluzionando il settore, rendendolo più accessibile, personalizzato e in linea con le esigenze di un pubblico eterogeneo. Per sfruttare appieno queste opportunità, le istituzioni finanziarie devono investire in tecnologie avanzate, modernizzare i propri modelli di business e abbracciare la diversità e l’inclusività, garantendo al contempo trasparenza e affidabilità.