Consulenza finanziaria, Fineco lancia i team di lavoro

Nuova modalità per organizzare il lavoro da parte dei consulenti finanziari di Fineco. La banca fondata da Alessandro Foti ha presentato Fineco Team, una piattaforma che dà la possibilità ai professionisti di fare squadra per rispondere al meglio alle esigenze dei propri clienti. Più nel dettaglio, FinecoTeam prevede che ogni team possa essere composto da due fino a un massimo di cinque consulenti.

All’interno del team, il consulente “leader” condivide il proprio portafoglio, in tutto o in parte, mentre i “partner” collaborano alla gestione dei clienti. I team potranno essere di tre tipologie: Relay, Skills o Growth a seconda che si pongano obiettivi di passaggio generazionale, di condivisione di competenze specializzate o di sviluppo di segmenti di business ben definiti.

L’obiettivo è sviluppare un nuovo modello di consulenza che consenta di condividere competenze ed attitudini diverse tra consulenti, anche indipendentemente dalla vicinanza geografica.

“Abbiamo creato Fineco Team con l’obiettivo di sviluppare un modello che dia maggior valore alle professionalità presenti nella nostra Rete. L’esperienza del mercato statunitense che ha ispirato questo progetto evidenzia come intorno al modello di lavoro in team siano organizzate le più importanti e consolidate strutture di advisory finanziaria d’oltreoceano. FinecoTeam fa un ulteriore passo verso il futuro grazie alla sua flessibilità che consente di realizzare in partnership singole idee di business.

Una vera e propria rivoluzione nel modo di lavorare. Si esce da una logica gerarchica di Rete per entrare in una logica di networking nello sviluppo del business” – ha commentato Mauro Albanese, Vicedirettore Generale e Direttore Commerciale Rete PFA & Private Banking FinecoBank.