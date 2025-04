Consulenza finanziaria: a febbraio la terza miglior raccolta mensile di sempre

Terza migliore raccolta netta mensile di sempre per le Reti di consulenza finanziaria italiane che chiudono il mese di febbraio con volumi complessivi a 6 miliardi di euro, archiviando così il decimo incremento tendenziale consecutivo, pari al 50,5% su base annua.

A renderlo noto Assoreti, l’Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, guidata dal segretario Marco Tofanelli (nella foto) secondo cui in particolare, rispetto a quanto realizzato a febbraio del 2024 sono quadruplicati gli investimenti in prodotti del risparmio gestito sui quali confluiscono risorse nette per 3,3 miliardi. Stabile la raccolta netta realizzata sugli strumenti amministrati si conferma stabile (+0,4% a/a) e su importi ancora significativi, pari a 2,7 miliardi.

A spingere in questo caso il collocamento del Btp Più avvenuto nella seconda parte del mese, mentre il flusso netto di risorse che ha coinvolto conti correnti e depositi è positivo per soli 56 milioni di euro.

“La raccolta di febbraio conferma il trend di crescita delle Reti, con uno dei migliori risultati di sempre. L’aumento delle risorse destinate al risparmio gestito, quadruplicate rispetto allo scorso anno, evidenzia la crescente consapevolezza dei risparmiatori dell’importanza di affidarsi a professionisti qualificati. Allo stesso tempo, la tenuta della raccolta sugli strumenti amministrati, sostenuta dal collocamento del Btp Più, dimostra la capacità delle Reti di accompagnare i risparmiatori con soluzioni diversificate e coerenti con l’evoluzione del mercato” dichiara Marco Tofanelli.

Consulenza fee only: raccolta netta a 1,5 mld di euro

Per ciò che riguarda la raccolta netta associata al servizio di consulenza con fee specifica (fee only/fee on top), questa si attesta a 1,5 miliardi di euro con un incremento del 33,7% su base annua. Inoltre, i primi due mesi dell’anno registrano un aumento della domanda con volumi netti complessivi pari a 2,7 miliardi (+45,5% a/a).

Anche a febbraio inoltre si segnala la crescita del numero di clienti seguiti dalle Reti di consulenza, con un aumento di 31 mila unità rispetto a gennaio 2025 a consolidamento della numerosità complessiva superiore ai 5,2 milioni.

Risparmio gestito: prodotti assicurativi e previdenziali seconda asset class

Guardando alla componente del risparmio gestito, la distribuzione diretta di quote di fondi comuni determina volumi di raccolta netta quadruplicati rispetto all’anno precedente e pari a 1,7 miliardi di euro.

Secondo quanto reso noto da Assoreti, il flusso netto coinvolge prevalentemente le gestioni collettive di diritto estero, con risorse pari a 1,5 miliardi, mentre il bilancio dei fondi aperti di diritto italiano è positivo per 184 milioni. Le scelte di investimento continuano a privilegiare i fondi obbligazionari (1,3 miliardi); positivo il bilancio di prodotti flessibili (235 milioni) e monetari (205 milioni), mentre continuano a prevalere i riscatti sui fondi azionari (-72 milioni) e bilanciati (-117 milioni).

Inoltre, i prodotti assicurativi/previdenziali risultano la seconda asset class del gestito per volumi di raccolta mensili. Nel dettaglio, i premi netti versati raggiungono un importo sette volte superiore al dato dell’anno precedente, per un ammontare complessivo di 948 milioni di euro. Le dinamiche di crescita tendenziale risultano più evidenti per le unit linked (660 milioni) e le polizze vita tradizionali (124 milioni).

La raccolta netta in gestioni patrimoniali individuali si attesta a 658 milioni di euro (+143% a/a); diversamente dal mese precedente, si riscontra la prevalenza delle risorse nette investite in gestioni patrimoniali in fondi (385 milioni). Nel mese di febbraio, quindi, il contributo complessivo delle Reti al sistema degli Oicr aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, è pari a 2,8 miliardi di euro, portando in positivo il bilancio mensile dell’intero sistema (1,0 miliardo).

ETF: a febbraio raccolta record

L’attività di raccolta in strumenti finanziari amministrati si concentra sui titoli di Stato (2,2 miliardi) e, più in particolare, sul collocamento realizzato sul mercato primario (2,5 miliardi). Inoltre, conclude Assoreti, si conferma il crescente interesse per gli exchange traded product, sui quali viene realizzata una raccolta record mensile pari a 622 milioni di euro, mentre è negativo il bilancio di titoli azionari (-345 milioni), obbligazioni corporate (-231 milioni) e certificate (-5 milioni).