ETF in Europa: tra tendenze e strategie, l’intervista a Cucurachi di Quantalys

ETF sotto la lente. Quali sono stati i principali numeri e trend in Europa? E le prospettive per il 2025? A fare il punto il professor Paolo Cucurachi, Membro del Comitato Scientifico di Quantalys e docente ordinario degli Intermediari Finanziari presso l’Università del Salento. Il punto di partenza è la quinta edizione dell’Osservatorio Quantalys sugli ETF in Europa realizzato in partnership con SPDR ETF- State Street Global Advisors.

Gli ETF nel Vecchio Continente

In particolare, nel corso della videointervista, approfondiremo quello che è il quadro generale sugli ETF in Europa. Cercando di rispondere a diversi quesiti che restano aperti sul tema. Quali sono le nuove strategie emergenti? Come si sta evolvendo il profilo dell’investitore tipo? E quali trend potrebbero dominare un anno segnato da volatilità e incertezza? Di questo e altro abbiamo parlato nel dettaglio con l’esperto di Quantalys.

Guarda la videointervista

Insomma, i temi al centro della chiacchierata con Paolo Cucurachi sono tanti e tutti rivolti ad approfondire al meglio le principali novità sugli ETF. Per chi volesse è possibile seguire direttamente da qui la nuova videointervista targata WSI.