Durante l’evento romano organizzato da Anasf, Consulentia 2019, abbiamo parlato con Andrea Orsi (nella foto), deputy head of Italy di M&G, che ci ha spiegato come trovare valore nell’attuale contesto di mercato: “In questa fase è fondamentale allocare il portafoglio guardando alle valutazioni, che sono le vere variabili in un processo di investimento“.