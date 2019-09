ConsulenTia 2019 Bologna: come iscriversi

Conto alla rovescia per la seconda edizione del 2019 di ConsulenTia, l’evento ideato da Anasf che si terrà l’1 e il 2 ottobre al Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna e che chiamerà a raccolta l’industria della consulenza finanziaria, per approfondire i temi e le novità che impatteranno sul settore del risparmio.

Il convegno inaugurale, che si svolgerà il 1° ottobre dalle 16 alle 18 in sala Europauditorium, ospiterà come keynote speaker l’economista Stefano Zamagni, che offrirà gli spunti per la tavola rotonda sul ruolo del consulente finanziario nell’era della trasparenza, che può e deve collocarsi in una dimensione etica. In programma altri due appuntamenti con Anasf, che si svolgeranno in parallelo il 2 ottobre dalle 11 alle 13: un seminario di aggiornamento professionale, previsto in sala Europauditorium, e l’incontro di educazione finanziaria “Pianifica La Mente”, che si terrà in sala Italia.

Il format della manifestazione si compone anche di quattro incontri a cura delle società di gestione e delle reti, che si riuniranno in tavoli di lavoro per fare il punto sui temi d’attualità e sui mercati.

Per l’iscrizione all’evento è sufficiente collegarsi alla pagina web di Consulentia19.it.

Le pagine social di Anasf – Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram – aggiorneranno puntualmente i follower e i fan sull’avanzamento dei lavori di ConsulenTia19 Bologna, attraverso l’hashtag #consulentia, mentre sul canale Youtube saranno pubblicati i video dedicati alla tappa bolognese.