Un roadshow con i consulenti finanziari, in tre città italiane, dal titolo “Eurizon per voi”, nato con l’obiettivo di fare il punto su quella che è la situazione macroeconomica attuale e quali soluzioni d’investimento possono risultare più interessanti in questo contesto. Vediamo tutto nell’analisi.

Le tappe del roadshow

In particolare, il roadshow “Eurizon per voi” ha fatto tappa nelle città di Milano, Roma e, in chiusura, Padova, offrendo agli investitori un’occasione unica di confronto con gli esperti della SGR del Gruppo Intesa Sanpaolo. Durante questi incontri, sono state delineate prospettive macroeconomiche, strategie di investimento e soluzioni d’offerta rilevanti.

Le prospettive per il 2024

Dopo un anno di crescita nel 2023, gli esperti di Eurizon prevedono per il 2024 la continuazione del ciclo economico globale, con una stabilizzazione del mix di crescita e inflazione. Si auspica una riduzione della volatilità sui mercati finanziari rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, il fitto calendario geopolitico rimane un elemento di attenzione notevole per gli addetti ai lavori.

L’atterraggio dei tassi d’nteresse

Con la stabilizzazione dell’inflazione, si prevede un calo dei tassi d’interesse delle banche centrali tra la seconda metà del 2024 e la prima metà del 2025. Si ipotizza che i tassi BCE atterreranno tra il 2 e il 2,5%, e quelli Fed tra il 3 e il 3,5%, offrendo opportunità interessanti per gli investitori.

Le occasioni tra i bond

Le obbligazioni core appaiono interessanti in termini di rendimento a scadenza e potrebbero realizzare guadagni in conto capitale grazie al ribasso dei tassi ufficiali. La discesa attesa dei tassi favorirebbe i mercati del reddito fisso nel breve e medio termine, poiché il ciclo di allentamento monetario potrebbe essere ancora più importante rispetto a quanto suggeriscano le attuali valutazioni di mercato.

I titoli del mercato del credito

Prospettive favorevoli per i titoli del mercato del credito che sommano al flusso cedolare la possibile riduzione degli spread. La fine della restrizione monetaria è una notizia positiva anche per questa tipologia di obbligazioni che attualmente presenta tassi a scadenza e spread storicamente interessanti.

La strategia sull’equity

Per i mercati azionari, dopo il recupero del 2023, le valutazioni appaiono meno attraenti, ma possono ancora dare soddisfazioni se sostenute da utili in crescita. L’investimento sull’equity in questo contesto privilegia un approccio che punti su più settori e strategie per cogliere le potenziali performance del mercato globale.

Insomma, la sostenibilità e la capacità di gestire le sfide ambientali e sociali diventano sempre più importanti nell’ambito degli investimenti. Le strategie di Eurizon offrono agli investitori l’opportunità di allineare i loro obiettivi finanziari con la visione a lungo termine alimentata dai fattori ESG.