Consulenti finanziari: OCF e Guardia di Finanza insieme contro condotte abusive

Consulenti finanziari e Guardia di Finanza si alleano contro forme di abusivismo. È stato sottoscritto oggi un protocollo di intesa tra l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF) e la Guardia di Finanza volto a promuovere un costante interscambio di dati, notizie e informazioni utili per le attività di rispettiva competenza.

“Attraverso il protocollo – si legge in una nota – sono state definite le modalità di collaborazione tra OCF e la Guardia di Finanza per lo svolgimento del potere ispettivo attribuito” all’Organismo stesso che “oltre ad essere competente, in via esclusiva ed autonoma, alla gestione dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, svolge infatti funzioni di vigilanza sugli iscritti, al fine di assicurare il rispetto della disciplina loro applicabile e la tutela degli investitori, nonché di salvaguardare l’integrità del sistema finanziario”.

In questa prospettiva, si legge ancora nel comunicato:

“i richiamati rapporti di partenariato perseguono con l’obiettivo di agevolare l’individuazione di eventuali condotte non conformi alle regole o di condotte abusive che, oltre a turbare gravemente le regole della concorrenza, compromettono la fiducia che i risparmiatori ripongono nell’efficace funzionamento del mercato dei capitali”.

L’OCF a tal fine fornirà alla Guardia di Finanza, per gli autonomi approfondimenti, le informazioni, i dati e gli elementi pervenuti o in suo possesso che risultino di concreto interesse ai fini dello svolgimento dei compiti di polizia economico – finanziaria per il contrasto all’abusivismo.