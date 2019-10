Consulenti finanziari: nuovo ingresso per IWBank nel centro sud

Prosegue il processo di ampliamento della rete di consulenti finanziari di IWBank Private Investments, banca del Gruppo UBI Banca.

La banca, specializzata nella consulenza sugli investimenti e nella pianificazione finanziaria di individui e famiglie, ha infatti inserito Paolo Rascelli (nella foto), Wealth Banker di alto profilo che opererà prevalentemente a Roma.

Il nuovo ingresso contribuisce a rafforzare ulteriormente la capillarità territoriale dell’Istituto guidato dal direttore generale, Dario Di Muro.

Rascelli è un professionista di comprovata esperienza, maturata in oltre 25 anni di attività in realtà come Banca Finnat, Widar Eurofid S.p.A. – con il ruolo di direttore generale – e, ultima in ordine temporale, Banca Patrimoni Sella & C. Paolo Rascelli svolgerà la sua attività professionale nel Lazio, una delle aree del territorio nazionale con i più significativi margini di crescita, guidata dall’Area Manager Massimo Maiuri.