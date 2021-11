Consulenti finanziari: il patrimonio dei clienti sale a 756 miliardi

A fine settembre il patrimonio dei clienti delle reti di consulenti finanziari in Italia ha raggiunto i 756,8 miliardi di euro, con una crescita del 20,1% a/a e dell’1,6% nel confronto con giugno 2021. Lo ha reso noto Assoreti.

Secondo quanto evidenziato da Assoreti la componente finanziaria, assicurativa e previdenziale, nel suo insieme, è di 638,3 miliardi di euro, e rappresenta l’84,3% del patrimonio (+1pp a/a); 533,5 miliardi sono investiti in prodotti del risparmio gestito (il 70,5% del portafoglio) e 104,8 miliardi in strumenti finanziari amministrati (il 13,8%).

La liquidità in portafoglio si attesta a 118,5 miliardi, con un’incidenza del 15,7% in portafoglio.

Cresce il risparmio gestito

La componente di portafoglio rappresentata dai prodotti del risparmio gestito è aumentata del 20,7% rispetto all’anno precedente, coinvolgendo tutte le macro-famiglie di prodotto.

La valorizzazione dei fondi comuni, sottoscritti direttamente, è pari a 245,7 miliardi di euro, con un incremento del 21,2% a/a e un’incidenza complessiva sul portafoglio pari al 32,5%.

La crescita è stata trainata dai fondi esteri, pari 217,3 miliardi (+21,9% a/a); deciso incremento anche per i fondi chiusi mobiliari (+54,7% a/a) che raggiungono i 3,6 miliardi di euro.

La valorizzazione delle gestioni patrimoniali individuali aumenta del 23,9% a/a e raggiunge 81,3 miliardi, con un’incidenza in portafoglio del 10,7%; la spinta maggiore arriva dalle GPF (+30,5% a/a), pari a 38,9 miliardi, mentre le GPM salgono a 42,5 miliardi (+18,5% a/a). Il comparto assicurativo/previdenziale si attesta a 206,5 miliardi di euro, con una crescita del 18,9% a/a e un’incidenza in portafoglio del 27,3%.

Sul fronte dei prodotti assicurativi le polizze unit linked raggiungono 105,9 miliardi di euro (+19,5% a/a), i prodotti multiramo 36,5 miliardi (+36,4% a/a), le polizze vita tradizionali 46,6 miliardi (+6,5% a/a), mentre la componente prettamente previdenziale sale a 17,5 miliardi (+21,2% a/a).

Il contributo complessivo delle reti di consulenti finanziari al sistema dei fondi comuni aperti, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, si attesta a 438,3 miliardi di euro, con un’incidenza sul patrimonio totale investito in fondi pari al 35,6% (patrimonio gestito pari a 1.232,8 miliardi di euro – dato provvisorio).

Risparmio amministrato a 223 miliardi

La componente amministrata (liquidità e titoli) del portafoglio dei clienti dei consulenti finanziari ha raggiunto i 223,3 miliardi di euro (+18,7% a/a). La crescita è trainata principalmente dai titoli (+26,4% a/a) ed in particolare dalle azioni (+59,6% a/a) e dagli ETF (+46% a/a).

Aumenta anche la liquidità ma a ritmi più contenuti (+12,6% a/a).