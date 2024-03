Consulenti, arriva il premio per i 5 migliori siti web d’Italia

La digitalizzazione è un valore aggiunto, tale affermazione è sempre più valida e riconosciuta anche nel settore finanziario. Questo lo scopo con cui è nata l’iniziativa Best Financial Advisor Website Awards che entro maggio andrà a premiare i 5 migliori siti dei consulenti finanziari italiani. Vediamo tutto nell’analisi.

L’iniziativa sul digitale

Valorizzare la comunicazione digitale nella finanza, elevare lo standard digitale dei consulenti finanziari premiando l’innovazione e l’eccellenza nel connettere, informare e coinvolgere. I Best Financial Advisor Website Awards nascono dall’idea di conferire un riconoscimento ai consulenti finanziari che, dedicando tempo e attenzione allo sviluppo di uno strumento digitale immediatamente riconducibile al loro operato come un blog o un sito web, abbiano saputo fare del personal branding un mezzo di lavoro essenziale. Che siano nati con lo scopo di condividere la propria esperienza con altri colleghi, per dialogare direttamente con i propri clienti o per generare maggior engagement sui profili social, il sito internet e i blog personali stanno diventando una consuetudine sempre più diffusa anche tra i consulenti finanziari che se ne servono soprattutto come strumento di lavoro.

I promotori del premio

Partendo dall’idea di valorizzare queste esperienze, l’iniziativa, in collaborazione con Gamma Capital Markets Succursale italiana, Banca Sella, Leonteq (Main Sponsor), Intermonte, Flossbach von Storch e Doorway (Platinum Sponsor), FrameLex, Rocktech e Qadra (Technical Sponsor), consiste in una competizione online volta a premiare i 5 migliori siti web creati da altrettanti consulenti finanziari iscritti all’albo. A partire da questa settimana e fino al 30 aprile, i consulenti potranno candidare sia il proprio sito che segnalare quello o quelli dei loro financial advisor preferiti attraverso un processo di registrazione online compilando il form che si trova sul sito www.bestfinancialadvisorwebsite.it.

Gli step della competizione

Parallelamente, prenderà il via lo scouting dei siti web segnalati dai consulenti per identificare quelli che si distinguono per qualità e innovazione. Una giuria tecnica valuterà tutti i siti web candidati per selezionare i primi 50 che eccelleranno per contenuto, design e funzionalità e che verranno invitati alla premiazione. Di questi verranno ulteriormente scelti i migliori 20 che saranno sottoposti al giudizio del pubblico attraverso una votazione online. Dal 3 al 6 maggio infatti anche gli utenti avranno l’opportunità di scegliere online i propri siti preferiti tra i 20 finalisti. A conclusione della competizione, verranno premiati i primi 5 classificati, i quali riceveranno il riconoscimento durante l’evento di gala che si svolgerà a Milano nel mese di maggio. Accessibilità e sicurezza, qualità dei contenuti, design e fruibilità, ottimizzazione mobile, SEO, velocità di caricamento sono alcuni dei criteri che verranno utilizzati per analizzare e assegnare un punteggio ai siti web e che si affiancheranno alle votazioni online.

Insomma, la partecipazione alla competizione offre l’opportunità di mostrare la propria eccellenza digitale, aumentare la visibilità nel settore e connettersi con leader e innovatori della finanza. I Best Financial Advisor Website Awards non celebrano solo l’innovazione e la creatività, ma sottolineano anche l’importanza di una solida presenza digitale nel settore finanziario. Un valore aggiunto che ogni cliente si aspetta di poter ricevere dal proprio consulente finanziario.