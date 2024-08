Consulente finanziario: chi è, cosa fa e come sceglierlo

Un consulente finanziario può essere un prezioso alleato nella gestione delle proprie finanze. Scegliendo il professionista giusto e seguendo i sui consiglio, è possibile raggiungere gli obiettivi finanziari a lungo termine con maggiore sicurezza e tranquillità. Ma come individuarlo? La fiducia è un aspetto fondamentale della faccenda, anche se in realtà è solo il punto di arrivo. Il punto di partenza dovrebbe essere una comunicazione basata sul dialogo e la chiarezza.

Chi è un consulente finanziario

Partiamo dalla definizione. Un consulente finanziario è tipicamente un professionista con una solida formazione in finanza, economia e diritto che fornisce consulenza e assistenza personalizzata a individui e famiglie nella gestione delle loro finanze. Il ruolo di un consulente finanziario è quello di aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari a lungo termine, attraverso una pianificazione strategica e una gestione attenta delle risorse.

Molti hanno conseguito lauree in ambito economico-finanziario e hanno ottenuto certificazioni specifiche, come quella di Certified Financial Planner (CFP) o di Dottore Commercialista. Questi professionisti hanno una profonda conoscenza dei mercati finanziari, degli strumenti di investimento e delle normative fiscali.

Cosa fa

Le principali attività di un consulente finanziario includono:

Analisi della situazione finanziaria del cliente: valutazione delle entrate, delle spese, degli asset e delle passività del cliente per identificare punti di forza e aree di miglioramento;

: aiutare il cliente a stabilire obiettivi chiari e realistici, come l’acquisto di una casa, la pianificazione della pensione o l’istruzione dei figli; Sviluppo di un piano finanziario personalizzato: creazione di un piano dettagliato che includa strategie di investimento, gestione del debito, pianificazione fiscale e assicurativa;

Come sceglierlo

Ecco alcuni consigli per scegliere il consulente finanziario più adatto alle proprie esigenze:

Verifica le credenziali: assicurati che il consulente abbia le necessarie certificazioni e una solida esperienza nel settore. Per fare questo, è opportuno che i consulenti finanziari siano iscritti a un albo unico dei consulenti finanziari, tenuto dall’‘OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo dei consulenti finanziari). Da tenere presente, che l’albo è suddiviso in tre sezioni: consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria. Assicurati di cercare nella sezione corretta in base al tipo di consulente che stai verificando.

: scegli un consulente con cui ti senti a tuo agio e che comprende le tue esigenze e i tuoi valori; Chiedi referenze: parla con clienti attuali o passati per avere un’idea della loro esperienza con il consulente. Le referenze possono fornire informazioni preziose sulla qualità del servizio offerto.

Tipologie

Esistono due tipi di consulenti: il consulente finanziario autonomo e il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede/promotore finanziario. Quest’ultimo si occupa sempre di gestione del risparmio ma lavora per banche e istituti di credito, di cui offre i prodotti.