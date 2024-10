Consob festeggia 50 anni. Savona: “Occorre maggior risparmio a fini produttivi”

Festeggia 50 anni la Consob, l’Autorithy per la Vigilanza sui Mercati Italiani, guidata da Paolo Savona e ha celebrato questo traguardo nell’Aula Magna della Sapienza Università di Roma, organizzando un Gran consulto al quale hanno partecipato insigni studiosi della materia, che hanno esaminato la Storia dell’Istituto dalla sua nascita nel 1974, all’indomani del crack Sindona, fino agli sviluppi più recenti dell’intelligenza artificiale.

Consob: un pò di storia

La storia della Consob, indissolubilmente legata alla vita del Paese e all’evoluzione dei mercati finanziari domestici e internazionali, è stata al centro di un’analisi approfondita, decennio per decennio, in una pubblicazione che ha evidenziato il progressivo ampliamento del perimetro delle attività di vigilanza di pari passo con il rafforzamento dei poteri dell’Istituto: un processo in cui anche gli episodi di crisi si sono trasformati in fattori di crescita.

“Gli insegnamenti del passato possono guidare l’azione della Consob oggi e nel futuro, per realizzare un’efficace riforma del mercato finanziario italiano e per assicurare sviluppo e competitività”, ha commentato la Commissaria Consob, Chiara Mosca. “Le riforme esaminate nell’analisi di oggi sono state determinanti per la modernizzazione del sistema economico-finanziario nazionale”, ha osservato, invece, la Commissaria Gabriella Alemanno. Quell’esperienza, ha aggiunto, è “rilevante anche oggi in un momento in cui si sta ponendo mano alla revisione di molti aspetti della disciplina dei mercati dei capitali nell’ambito della riscrittura del Testo unico della finanza”. “La collaborazione tra mondo accademico e istituzioni come la Consob è fondamentale per preparare professionisti competenti e responsabili”, ha dichiarato Antonella Polimeni, rettrice di Sapienza Università di Roma. “Tematiche come la digitalizzazione dei servizi finanziari, la cybersecurity, la protezione dei dati personali e la lotta al riciclaggio richiedono – ha aggiunto – un approccio integrato e una costante innovazione normativa”.

Le dichiarazioni del presidente Paolo Savona

Paolo Savona è Professore emerito di Politica economica e Presidente della CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, nominato con DPR dell’8 marzo 2019 e in carica per sette anni. Savona nel corso del suo intervento ai 50 anni dell’autorità ha sottolineato quanto sia importante aumentare la destinazione del risparmio a fini produttivi interni.

“Dal 1974, data di nascita della CONSOB, il rapporto tra moneta e finanza è passato da 1 a 2,8 volte, senza che il risparmio destinato a fini produttivi interni sia cresciuto di pari entità … Ho suggerito di accrescere questa destinazione agendo sulla normativa esistente, e già i lavori sono in corso a livello governativo, e sull’architettura di vigilanza monetaria e finanziaria, e usando le incalzanti innovazioni tecnologiche che la scienza oggi ci offre”, ha aggiunto. “Attendo un segnale – ha detto Savona – che si intende procedere in questa direzione o, in caso contrario, una spiegazione parimenti fondata del perché non si avverte questa urgente necessità”.

Il futuro della Consob

Per quanto riguarda l’evoluzione futura della vigilanza europea il Commissario Federico Cornelli ha osservato che “la Consob partecipa attivamente alle attività dell’Esma sin dalla sua nascita, svolgendo tuttora un ruolo di primo piano con l’obiettivo della creazione del libro unico delle regole della convergenza dell’azione di vigilanza delle Autorità nazionali”.

“Gli sviluppi della tecnologia – ha concluso il Commissario Carlo Comporti – impongono alla Consob di stare al passo con i tempi con competenze e strumentazioni adeguate. Occorre procedere verso una vigilanza europea con un ruolo dell’Esma più incisivo. All’Esma dovranno essere affidate anche in via esclusiva responsabilità di vigilanza secondo il principio di sussidiarietà”.

Consob: cos’è e cosa fa

La Consob è l’organo di controllo del mercato finanziario italiano che esegue una serie di funzioni specifiche come precisato dalla stessa Autorithy. Nel dettaglio la Consob verifica la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori per la salvaguardia della fiducia e la competitività del sistema finanziario, la tutela degli investitori, l’osservanza delle norme in materia finanziaria. Inoltre vigila per prevenire e, ove occorra, sanzionare eventuali comportamenti scorretti; esercita i poteri attribuiti dalla legge affinchè siano messe a disposizione dei risparmiatori le informazioni necessarie per poter effettuare scelte di investimento consapevoli. e infine opera per garantire la massima efficienza delle contrattazioni, assicurando la qualità dei prezzi nonché l’efficienza e la certezza delle modalità di esecuzione dei contratti conclusi sui mercati regolamentati.