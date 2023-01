Un connubio importante quello tra finanza e innovazione, che può fare da propulsore alla crescita del settore nei prossimi anni. Un ambito in cui Finanza.tech può giocare un ruolo prezioso in virtù del suo posizionamento strategico. Questo uno dei messaggi principali lanciati da Stefano Tana, presidente di Finanza.tech, intervistato in esclusiva da “Wall Street Italia sui principali temi d’attualità”.

Tanti temi affrontati nel corso dell’intervista. Da pochi mesi al timone della società, Tana ha spiegato come Finanza.tech abbia un piazzamento strategico anche in virtù della piattaforma fintech proprietaria che ha già lanciato sul mercato. E come può essere un punto di riferimento importante per facilitare il dialogo “tecnologico” tra banche tradizionali e imprese. Ma per capire meglio sfide, opportunità, trend del settore e obiettivi futuri, ascoltate qui l’intervista completa al presidente. Oltre al video, qui sotto trovate qualche altra informazione per scoprire qualcosa di più sul personaggio intervistato.

Chi è Stefano Tana

Stefano Tana, laureato in Economia e Commercio, dottore commercialista e socio ordinario di A.I.A.F (Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria) vanta una solida esperienza nel settore bancario. È stato consigliere di amministrazione del Gruppo Cabel S.p.A – Cabel Ip S.p.A dal 2015 al 2017, dopo aver ricoperto il ruolo di amministratore delegato di Cabel Holding. Dal settembre del 2022 è diventato presidente di Finanza.tech, Società Benefit – fintech company quotata su Euronext Growth Milan.