Comprare casa: Milano prezzi record per trilocali, spesa media sopra 400 mila euro

Se il trilocale è la tipologia di casa più cercata dalle persone per l’acquisto, Milano è il capoluogo di provincia italiano più costoso per comprarne uno: il costo medio è di 442.000 euro con un prezzo medio al metro quadro di 4.477 euro.

Una circostanza dettata dal fatto che molti degli acquisti sono dettati da finalità di investimento anche da soggetti che non risiedono in città ma sono attratti da un mercato immobiliare molto dinamico rispetto al resto d’Italia.

Ma quali sono le zone più costose della città per comprare un trilocale e quali quelle meno care? Casa.it ha analizzato i prezzi di vendita medi degli appartamenti con tre locali nelle varie zone di Milano negli annunci pubblicati su Casa.it nei primi 8 mesi del 2021 e ha stilato la classifica con le zone più costose e quelle meno care.

In generale, nel capoluogo meneghino, solo in sette zone il costo medio di un trilocale è inferiore ai 300.000 euro, in sedici zone il costo medio è tra i 300.001 euro e i 600.000 euro, in nove zone il costo supera i 600.001 euro e in due zone di queste il costo medio di un trilocale supera gli 800.001 euro.

Milano, trilocali: prezzi al mq per zona

La zona più costosa per acquistare un trilocale a Milano è Garibaldi, Moscova, Porta Nuova, dove, per comprare un appartamento di tre locali il costo medio è di 838.000 euro con un prezzo medio al metro quadro di 7.550 euro.

Al secondo posto in classifica, la zona Arco della Pace, Arena, Pagano con un costo medio per i trilocali di 807.000 euro per un prezzo medio al metro quadro di 7.177 euro. Al terzo posto, il Centro con un costo medio di 799.000 euro per un prezzo medio al metro quadro di 7.495 euro.

Al quarto posto in classifica troviamo Quadronno, Palestro, Guastalla, dove un trilocale costa mediamente 734.000 euro per un prezzo medio al metro quadro di 7.209 euro.

Porta Venezia, Indipendenza si posiziona quinta con un costo medio di 627.000 euro e un prezzo medio al metro quadro di 6.168 euro.

Al sesto posto in classifica troviamo la zona City Life, Fiera, Sempione, Portello dove un trilocale in media costa 622.000 euro per un prezzo medio al metro quadro di 5.965 euro.

La settima posizione è occupata dai Navigli con una spesa media per i trilocali di 603.000 euro e un prezzo medio al metro quadro di 5.904 euro.

All’ottavo posto Solari, Washington dove per comprare un trilocale è necessario mediamente un budget di 601.000 euro per un prezzo medio al metro quadro di 6.325 euro.

La zona Genova, Ticinese si posiziona al nono posto con un costo medio di 600.000 euro con un prezzo medio al metro quadro di 6.434 euro.

Al decimo posto si posiziona la zona Porta Romana, Cadore, Montenero, dove un appartamento di tre locali costa in media 554.000 euro con un prezzo medio al metro quadro di 5.783 euro.

Nella parte centrale della classifica troviamo Cenisio, Sarpi, Isola, all’undicesimo posto, con un costo medio per un trilocale di 526.000 euro e un prezzo medio al metro quadro di 5.253 euro. Al dodicesimo posto, Porta Vittoria, Lodi con un costo medio di 475.000 euro e un prezzo medio al metro quadro di 4.449 euro.

Tredicesima la zona Centrale, Repubblica con un costo medio di 467.000 euro per i trilocali e un prezzo medio al metro quadro di 4.653 euro.

In quattordicesima posizione troviamo Napoli, Soderini che, con un costo medio di 415.000 euro per i trilocali e un prezzo medio al metro quadro di 4.252 euro, è la prima zona con un costo medio per i trilocali inferiore alla media della città.

Al quindicesimo posto c’è la zona Ripamonti, Vigentino con un costo medio di 414.000 euro e un prezzo medio al metro quadro di 3.948 euro. La classifica prosegue con Città Studi, Susa, sedicesima, con 413.000 euro come costo medio per un trilocale e un prezzo medio al metro quadro di 4.296 euro, Maggiolina, Istria, diciassettesima, dove un trilocale costa in media 406.000 euro con un prezzo medio al metro quadro di 4.291 euro, Precotto, Turro, diciottesima, con un costo medio di 374.000 euro e un prezzo medio al metro quadro di 3.828 euro, Bande Nere, Inganni, diciannovesima con un costo medio di 360.000 euro e un prezzo medio al metro quadro di 3.718 euro, Famagosta, Barona.

Ventesima, con un costo medio di 342.000 euro e un prezzo medio al metro quadro di 3.694 euro, Nolo, Pasteur, Rovereto, ventunesima, con un costo medio per i trilocali di 324.000 euro e un prezzo medio al metro quadro di 3.520 euro, Abbiategrasso, Chiesa Rossa, ventiduesima, con un costo medio di 323.000 euro e un prezzo medio al metro quadro di 3.552 euro, Bicocca, Niguarda, ventitreesima, con un costo medio di 312.000 euro e un prezzo medio al metro quadro di 3.201 euro, Udine, Lambrate, ventiquattresima, con un costo medio di 310.000 euro e un prezzo medio al metro quadro di 3.317 euro, San Siro, Trenno, venticinquesima, con un costo medio di 305.000 euro e un prezzo medio al metro quadro di 3.149 euro.

Dove trovare un trilocale sotto i 300 mila euro

Sotto ai 300.000 euro per un trilocale, troviamo le zone Viale Certosa, Cascina Merlata, ventiseiesima in classifica, con un costo medio di 296.000 euro e un prezzo medio al metro quadro di 3.004 euro, Corvetto, Rogoredo, ventisettesima, con un costo medio di 291.000 euro per un prezzo medio al metro quadro di 3.306 euro, Cimiano, Crescenzago, Adriano, ventottesima, con un costo medio di 283.000 euro per un prezzo medio al metro quadro di 2.957 euro, Forlanini, ventinovesima, con un costo medio di 261.000 euro per un prezzo medio al metro quadro di 2.742 euro.

Le tre zone meno care di Milano per comprare un trilocale sono Affori, Bovisa, trentesima in classifica, con un costo medio di 257.000 euro per un prezzo medio al metro quadro di 2.778 euro, Bisceglie, Baggio, Olmi, trentunesima, con un costo medio di 246.000 euro per un prezzo medio al metro quadro di 2.416 euro, e Ponte Lambro, Santa Giulia, trentaduesima, con un costo medio di 198.000 euro e un prezzo medio al metro quadro di 2.238 euro.