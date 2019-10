Commercio: in vigore da oggi i dazi Usa contro i prodotti Made in Europe

Da questa mattina alle 6, mezzanotte ora di Washington, sono entrati in vigore i nuovi dazi degli Stati Uniti sui prodotti Ue. Si tratta di balzelli che vanno dal 10 al 25% su una gamma di prodotti per un totale di 7,5 miliardi di importazioni. La misura è stata decisa dell’amministrazione come risarcimento per i fondi pubblici ad Airbus.

La lista Usa si concentra sui prodotti provenienti da 20 Paesi dell’Unione europea, come Spagna (formaggio fresco, olive, olio d’oliva e altri prodotti), Francia (vino, formaggio), Germania (caffé, biscotti, waffle) e Regno Unito (whisky, dolci).

Per quello che riguarda l’Italia, a poco è servito il tentativo di mediazione dell’ultima ora del presidente della Repubblica Mattarella in visita alla Casa Bianca. Nella black list Usa, finiscono numerosi formaggi: dal Parmigiano Reggiano al Grana Padano al pecorino.

Il consigliere economico di Trump, Larry Kudlow, ha detto che “non può essere l’ultima parola”. “Trump ha detto che esaminerà” le istanze dell’Italia, che vorrebbe scongiurare le tariffe anche perché Roma non è direttamente coinvolta negli aiuti di Stato al consorzio Airbus, ma “non è entrato nei dettagli”.

Unica consolazione: per ora i dazi sulle auto restano alla porta. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, Kudlow, in un incontro all’ambasciata italiana sui rapporti Usa-Italia, avrebbe spiegato: “Il mio presidente ieri ha detto a Mattarella che gli Usa non vogliono imporre tariffe sulle auto europee, distruggerebbero in particolare l’economia tedesca ma danneggerebbero anche quella italiana. Ho preso nota perché è la prima volta che l’ho sentito dire con chiarezza”.