Famiglie, 10 consigli per affrontare e ridurre il debito

Le famiglie italiane sono entrate nella crisi Covid in una situazione di indebitamento relativamente migliore rispetto alla media dei Paesi Ocse. Nel 2019, ultimo dato ufficiale aggiornato, le famiglie italiane erano gravate da un debito pari all’88% del reddito disponibile, contro il 96% registrato in Germania e il 122% rilevato in Francia.

Eppure, l’esigenza di venire incontro ai nuclei in difficoltà con le rate del mutuo è stata ribadita nuovamente oggi, 12 maggio, dall’Associazione Bancaria Italiana. Assieme a varie altre associazioni, l’Abi ha esortato il governo a potenziare e rifinanziare il Fondo Gasparrini che consente la sospensione, fino a 18 mesi, del pagamento delle rate dei mutui per le famiglie in difficoltà.

Secondo la Banca d’Italia, inoltre, sono 1,5 milioni le domande di adesione alla moratoria sui prestiti che andranno in scadenza a fine anno, per un valore complessivo (al 9 aprile) di 158 miliardi di euro, di cui 29 miliardi di prestiti alle famiglie.

OECD Chart: Household debt, Total, % of net disposable income, Annual, 2020

I 10 consigli della fintech Risolvi il tuo Debito

Come spesso accade nel mondo del risparmio, la pianificazione è fondamentale per affrontare l’indebitamento e tutte le problematiche ad esso collegate. Risolvi Il Tuo Debito, ramo italiano della fintech messicana Resuelve Tu Deuda (leader nel settore della riparazione dei debiti in America Latina e in Europa), ha stilato una guida in dieci punti per affrontare il percorso di riduzione del debito – a partire dai fondamentali: budget e controllo sulle spese. Ecco il decalogo: