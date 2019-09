Diversificare, 5 domande per capire se lo stai facendo nel modo giusto

E’ il più antico degli adagi conosciuti nel mondo della finanza: diversificare è importante perché non è saggio mettere tutte le uova nello stesso paniere. Ma fino a che punto ha senso diversificare, ovvero inserire nuove asset class e nuovi prodotti nel portafoglio? Secondo l’ex volto di lungo corso a Cnn Money e ora editor di realdealretirement.com, Walter Updegrave, non è difficile capire se ci si è spinti oltre misura. Updegrave ricorda a titolo di premessa che, secondo una simulazione di Morningstar, un mix semplice di asset negli ultimi 20 anni non ha avuto grandi differenze nei ritorni rispetto a una diversificazione più evoluta.

Nel dettaglio il primo portafoglio era composto al 55% di azioni Usa, al 10% azioni di paesi sviluppati, al 5% azioni da paesi emergenti e al 30% di obbligazioni Usa. In 20 anni il risultato è stato dell’8,7% annualizzato con un calo del 27% nel crash del 2009. Il secondo portafoglio, che includeva bond internazionali, Reit, materie prime e fondi hedge aveva consegnato una performance dell’8,6% con un calo nel 2008 del 25%. Differenze non eclatanti, insomma, anche se molto dipende da come viene amministrato l’equilibrio dei rischi.

Secondo l’autore, insomma, la lista dei propri investimenti non dovrebbe essere lunghissima: ecco le domande da porsi per capire se la diversificazione del portafoglio sta seguendo le giuste direttrici o meno.